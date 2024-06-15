Отпуск летом 2024 года. Эксперт по путешествиям дала туристам шесть советов, как существенно сэкономить средства

Летом так хочется отдохнуть от рабочих будней, однако тратить все деньги на релакс желание есть мало у кого. Эксперт из путешествий дала шесть полезных советов, как можно сэкономить на путешествии.

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Во-первых, стоит планировать отпуск заранее, тогда можно поймать немалые скидки на раннее бронирование. Во-вторых, лучше отказаться от любимой многими услугами "все включено", пишет Express.

Эксперт по путешествиям Eurocamp Карен Уильямс отметила шесть важных аспектов во время планирования летних путешествий.

Середина недели

Цены на многие рейсы в субботу и воскресенье растут. Поэтому эксперт советует покупать билеты на транспортные перевозки, которые отправляются в середине недели. "Есть много поставщиков отпусков, которые не имеют фиксированных дней отправления или прибытия, поэтому вы можете выбрать дату путешествия", – сказала Уильямс.

Тревел-гид также посоветовала, что не стоит ограничивать себя традиционной неделей или десятидневным отпуском. "Поиграйте с продолжительностью вашего путешествия на несколько ночей. И если вы летите, выберите продолжительность, которая позволит получить лучшие цены на рейс", – предложила Карен.

Поменять самолет на поезд

Семейные поездки влекут серьезные счета, особенно если путешествовать самолетом. Поэтому эксперт советует искать альтернативу полетам. Если, например, вы выберете автомобиль, то кроме экономии, вам еще и не придется простаивать длинными очередями в аэропортах. "Поиск разных видов транспорта может дать вам серьезную экономию. Есть разные выгодные предложения, искать альтернативы – дело не сложное", – отмечает Уильямс.

Езжайте с друзьями или семьей

Отличный совет – разделить стоимость проживания с друзьями или близкими людьми. Это поможет существенно сэкономить на путешествии. "Дома для отдыха идеально подходят для большого количества людей и позволяют бронировать жилье по фиксированной цене, а не за каждого человека", – добавила эксперт по путешествиям.

Бронируйте как можно раньше

Раннее бронирование заметно экономит бюджет поездки. Ведь лучшие цены и сделки обычно есть тогда, когда они поступили в продажу. А для "суперорганизованных людей" Карен Уильямс советует планировать отпуск за несколько месяцев до путешествия, или за полгода-год, тогда экономия на путешествии будет незаурядной.

Также стоит определиться с сезоном путешествия. "Глядя на ранний или поздний период сезона, можно снизить затраты. Для путешествующих с детьми, обратите внимание на последние недели школьных каникул до сентября, которые, как правило, дешевле, чем основная часть школьных каникул", – подчеркнула Карен.

А кто путешествует без детей, стоит планировать отпуск на конец мая или начало сентября, когда нет наплыва путешественников с детьми, которые в это время ходят в школу. И именно эти месяцы более комфортны для путешествия в экваториальные страны, где летом царит чрезмерная жара.

Откажитесь от услуги "все включено"

В путешествие с приложением "все включено" фирмы закладывают большие средства на питание. Вместо этого дом с собственной кухней поможет существенно сэкономить. "Вам не нужно будет даже выходить на улицу, чтобы насладиться сытной домашней едой. Вы даже можете привезти собственную еду в свой дом отдыха и быть уверенным, что у ваших детей есть их любимые закуски", – сказала эксперт по путешествиям.

Поиск скидок

Эксперт советует подписаться на рассылку уведомлений от поставщиков отпусков, чтобы быть в курсе самых выгодных предложений. "Многие компании на своих вебсайтах имеют вкладку "предложения". Проверяйте эту вкладку регулярно, поскольку скидки часто ограничены", – подчеркнула Карен Уильямс.

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