Открытие неба в Украине: в SkyUp объяснили, как могут убить рынок авиаперевозчиков

После открытия неба в Украине многие компании захотят проложить "имиджевые маршруты". Но удастся ли местным компаниям удержаться среди крупных конкурентов, неизвестно.

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По мнению генерального директора украинского лоукостера SkyUp Дмитрия Сероухова, по прогнозу спрос будет очень высок. Гражданская авиация быстро пристроится, пишет epravda.com.ua.

В интервью изданию он рассказал, что может состояться на рынке авиаперевозчиков.

"Спрос действительно будет. Но вопрос – сколько будет этих рейсов, какова будет способность аэропортов обеспечить трафик, сколько будет перевозчиков. Я уверен, что каждый перевозчик будет считать, что он должен поставить рейс в Киев. Неважно, выгоден ли он или не выгоден, это будет пиар-ход", - считает он.

Он также отметил, что крупные компании могут продавать билеты по минимальным ценам, что не может не отразиться на конкурентоспособности с украинскими перевозчиками.

"У иностранных перевозчиков самолетов больше, чем у нас. Это факт. Они смогут себе позволить поставить рейсы по 150 гривен. Будут ли они это делать – я не знаю".

Но если они решат "прикончить" оставшихся украинских перевозчиков, они будут пытаться это сделать. Не будет легкой конкуренции", – говорит гендиректор.

По его мнению, в Украине смогут быстро обеспечить выполнение рейсов, а полноценное оперирование в довоенных объемах – за несколько месяцев.

"Недели – для полноценного возобновления деятельности, но 1-2 дня для возможности начать выпускать или принимать рейсы", – подчеркнул он.

Имеется в виду все важные процессы: люди, запуск и отладка всего оборудования, связь с Евроконтролем, со всем миром.

"Предстоит несколько месяцев, чтобы вернулись перевозчики и трафик, восстановить логистику в аэропорты, возобновить договоры аренды и т.д.", - заявил генеральный директор SkyUp.

Напомним, что в Украине было закрыто небо с начала полномасштабного вторжения России - с 24 февраля 2022 года. Закрытие неба – это запрет перелета любого воздушного объекта над определенной территорией.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, определены дни, в которые категорически запрещено покупать авиабилеты, если хотите экономить на путешествиях.

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