Низкие цены и меньше толпы: туристам назвали лучшее время для посещения Копенгагена в хорошую погоду.

Столица Дании Копенгаген - одно из самых привлекательных мест для туристов. Несмотря на безумные колебания погоды в течение года, город может похвастаться потрясающими туристическими объектами на любой вкус.

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Нередко многие путешественники с удовольствием выдержат пасмурную, морозную погоду в декабре для праздничного и уютного путешествия, пишет Travelandleisure.

Туристам дают дельный совет – чтобы избежать летних толп, подумайте о посещении Копенгагена во время сезона. Месяцы апрель и октябрь особенно великолепны, потому что вы получаете преимущества весеннего или осеннего солнца и умеренной температуры, так что вы можете комфортно прогуливаться только в легкой куртке.

Лучшее время для путешествий Копенгагеном

В летний сезон туристы обязательно станут свидетелями долгих ярких дней и ночей (солнце заходит всего на несколько часов), комфортных температур без экстремальной жары, живописных каналов в центре города и песчаных пляжей на северных окрестностях. Туристы также могут рассчитывать на шумные кафе на тротуарах, сезонные программы в садах Тиволи – одном из старейших в мире парков развлечений – и повсеместную веселую атмосферу.

В то же время отмечается, что Копенгаген – недешевое направление, но в феврале и марте можно найти хорошие предложения. В зимний сезон работают множество музеев и отличные магазины. Отели высокого класса и поразительная кухня продолжают привлекать путешественников — особенно тех, кто ищет сделку или проще получить желаемое бронирование.

Несмотря на то, что у столицы Дании есть прекрасная система метро, велосипед является лучшим видом транспорта для местных жителей: почти 50 процентов жителей Копенгагена ежедневно ездят на велосипеде. Приятная погода делает период с мая по сентябрь лучшим для путешествий по двум колесам Копенгагеном. Туристам советуют выбрать велосипедный тур с сертифицированным гидом, чтобы увидеть многие достопримечательности и исследовать оживленные районы.

Самое плохое время для посещения Копенгагена.

Если вы не любитель серости, дождя и холодных ветров, возможно лучше всего избегать Копенгагена в январе, когда солнце встает только с 9:00 до 15:30, и он очень часто закрыт густыми облаками. В то же время, туристам советуют в эти дни посетить свободные от толпы замки и музеи и воспользоваться скидками на большой пешеходной торговой улице Стрегет.