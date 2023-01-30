Никогда не используйте туалетную бумагу в самолете: стюардесса объяснила причину

Путешествуя в самолете, важно помнить, что многие наши ежедневные привычки могут стать причиной значительного вреда. Одна из таких привычек – это использование туалетной бумаги. Почему туалетной бумагой нельзя пользоваться в самолете, объяснила опытная стюардесса.

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По словам Сьерры Мист, ведущей популярный TikTok о жизни бортпроводника, туалеты в самолетах грязнее обычных туалетов, ведь во время турбулентности из них разбрызгивается все содержимое и оно попадает на все предметы и мебель вокруг. Так что туалетная бумага, расположенная рядом с унитазом, тоже очень вероятно будет загрязнена.

Поэтому вместо привычного рулона Сьерра советует использовать во время полета бумажные полотенца. Они расположены выше и лучше защищены, а значит, точно чище. К тому же они изготовлены из более качественной бумаги, а значит, не порвутся в неподходящий момент.

Стюардесса также посоветовала пассажирам никогда не заходить в туалет босиком. По ее словам, жидкость на полу вряд ли будет обычной водой, так что вы точно не захотите вступать в нее ногой. Кроме того, она пожаловалась на клининговые службы, которые почти никогда не делают генеральную уборку в самолете. А значит, пол в этом помещении скорее всего будет очень грязный.

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