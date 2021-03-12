Никитюк провела экскурсию по солнечному Стамбулу. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась в Стамбул на медицинское обследование, показала поклонникам местные достопримечательности.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько соответствующих снимков и stories, где провела маленькую экскурсию.

"Друзья, помните Ибрагима из сериала "Величне століття"? Здесь он жил и служил. А там султан Сулейман. Такой себе из меня, конечно, экскурсовод…И как только я веду тревел-программы?" – с иронией спросила знаменитость.

На фото телеведущая позировала на фоне величественного дворца в Стамбуле. В руках у нее был стакан с кофе, Леся загадочно смотрела в сторону и наслаждалась солнечной погодой.

Фанаты в комментариях отметили, что внешний вид звезды просто потрясающий:

"Красотка!", "Леся, вы очень похожи на актрису которая играла Хюррем", "Цветок", "Очень красивая!", "Леся-султан".

Напомним, в 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк похвасталась весенними подарками. Она позировала в белой мужской рубашке среди множества роскошных роз и тюльпанов. Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем, распущенными волосами и аккуратной подвеской на шее.