Япония запускает цифровую кочевую визу: что это значит и кто может подать заявку

Япония планирует запустить цифровую кочевую визу до конца марта 2024 года, что позволит гражданам 49 других стран находиться в Японии до 6 месяцев. Ее смысл заключается в возможности путешествовать и работать удаленно из любого уголка мира. Благодаря шумным городам, красивым пейзажам и поп-культуре Япония является идеальной страной для сочетания работы и отдыха.

К странам, граждане которых могут подать документы на кочевую визу, относятся те, которые подписали налоговое соглашение с Японией или не имеют визового режима. В их числе все страны Евросоюза, а также Армения, Беларусь, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Турция, Великобритания, Австралия, Сингапур, Южная Корея и США, сообщает Euronews.

Чтобы получить любую визу, нужно иметь стабильный доход. Для Японии, чтобы иметь разрешение на кочевую визу, уровень состояния должен составлять более 10 млн японских иен ($67,5 тыс., или 2,5 млн гривен) дохода в год.

Ее могут получить высококвалифицированные специалисты, а также работники IT-индустрии. Все потому, что страна пытается "омолодить" свое население благодаря иностранным работникам, которых с каждым годом становится больше.

Впрочем, она будет предоставляться преимущественно для "установленной деятельности", включая фрилансеров или людей на удаленной работе в компаниях за пределами Японии. Ожидается, что кочевую визу смогут получить даже YouTube-блогеры, имеющие доход от зарубежных рекламодателей.

Наличие частной медицинской страховки является одним из главных факторов при оформлении визы. Дети и партнеры путешествующих также обязаны иметь страховку. Однако заявитель не сможет получить вид на жительство и не сможет арендовать жилье надолго.

Стоит отметить, что кочевая виза позволит удаленным работникам находиться в стране до шести месяцев, что вдвое больше, чем ныне действует для безвизовых краткосрочных путешествий. Технически с обычной визой в Японии запрещено работать даже отдаленно.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за высокого спроса на недвижимость Греция планирует поднять цену на "золотую визу", благодаря которой человек может в течение пяти лет не думать о продлении разрешения на свое пребывание в стране.

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