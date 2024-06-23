Второй случай за год. В Замбии слон вытащил туристку из автомобиля и затоптал ее

В Замбии в Африке под ногами несколькотонного слона погибла 64-летняя американская туристка Джулиана Гле Турно. Во время стоянки зверь напал на автомобиль, где сидели путешественники, и вытащил оттуда женщину.

Видео дня

Как сообщает BBC со ссылкой на местных чиновников, подобный случай в стране произошел уже второй раз в этом году. Гле Турно была одной из группы туристов, остановившихся у моста Марамба в Ливингстоне из-за движения стада слонов.

Как сообщает комиссар полиции Южной провинции Ауксенсио Дака, женщину "выбили из припаркованного автомобиля, остановившегося из-за движения, вызванного слонами вокруг культурного моста Марамба", пишет People. Инцидент произошел в среду, 19 июня, около 17.50 по местному времени.

Известно, что в конце марта произошла похожая гибель 79-летней американской туристки Хейл Мэттсон. Тогда в национальном парке Кафуэ, Замбия, слон бросился на грузовик с путешественниками и перевернул его. От действий агрессивного зверя женщина скончалась, а ранения получили пять человек.

Рона Уэллс, дочь погибшей, сообщила в соцсетях, что это была "трагическая авария во время путешествия ее мечты". Видео с того страшного события облетело сетью.

На нем видно, как слон расхаживает по лесу, но когда замечает автомобиль, начинает бежать к нему. Тогда транспортное средство останавливается через заблокированный путь, а животное его дважды переворачивает.

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