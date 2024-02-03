Во внимание туристам. Где в Европе ожидаются забастовки в феврале: остановятся автобусы и метро, будут отменены авиарейсы

В настоящее время забастовки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники разных отраслей борются за лучшие условия труда. Обычно подобные митинги планируются заранее, но иногда все может пойти не по плану.

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Издание EuroNews собрали всю информацию о забастовках, которые планируются в феврале. Они пройдут в популярных среди туристов странах.

Великобритания: машинисты объявляют очередную забастовку

Члены профсоюза Aslef объявили забастовку и запрет на сверхурочную работу с 30 января по 5 февраля. Это повлияет на различных туроператоров, в частности на Avanti West Coast, CrossCountry, East Midlands Railway, West Midlands Trains, GTR, LNER, Southeastern, SWR и TransPennine Trains.

Машинисты ведут длительный спор о зарплате, которая не повышалась в течение пяти лет. По словам профсоюза RMT, 19-20 февраля и 4-5 марта также состоятся забастовки в Лондоне.

Германия: забастовки службы безопасности аэропорта

Германия готовилась к забастовке 1 февраля, которая привела к отмене рейсов и задержек в крупных аэропортах. Более трети рейсов оказались под угрозой.

Аэропорт Гамбурга и Берлин-Бранденбург сообщил, что все вылеты были отменены в четверг. Это также может повлиять на прибытие. Кельн Бонн посоветовал пассажирам проверить статус своего рейса перед поездкой в ​​аэропорт.

Общенациональная забастовка транспортников в Германии

2 февраля в Германии остановились автобусы, трамваи и метро, ​​поскольку члены профсоюза Verdi вышли на улицы из-за нехватки персонала. Забастовка состоялась всего через несколько дней после того, как машинисты закончили недельную отставку. "Бессрочные забастовки" могут ударить по железнодорожной сети Германии в ближайшие месяцы, если сделка не будет достигнута до крайнего срока 3 марта.

Финляндия: аэропорты пострадают от страйков

Члены финского профсоюза JHL, в который входят около 12 тысяч работников аэропорта, объявили 48-часовую забастовку 1-2 февраля.

Национальный перевозчик Finnair заявил, что протест окажет значительное влияние на рейсы. Если у вас есть рейс, забронированный на период с 31 января по 3 февраля, авиакомпания позволит вам отправиться раньше или отложить поездку до 15 марта. Какие рейсы будут отменены или задержаны, пока неизвестно. Ожидается, что это также повлияет на другие услуги, такие как наземное обслуживание, что повлечет за собой дополнительные задержки для пассажиров.

Франция: семимесячная забастовка может повлиять на Олимпиаду в Париже

Ожидаются сбои в автобусной сети Иль-де-Франс и метро, ​​поскольку CGT-RATP объявила о семимесячной забастовке с 5 февраля по 9 сентября. Сотрудники государственной транспортной компании говорят, что протестуют из-за зарплаты. Забастовки могут состояться во время Олимпиады в Париже в 2024 году, если соглашение не будет достигнуто.

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