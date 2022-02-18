В Украине закроется популярный сайт для бронирования отелей: что нужно знать туристам

Сервис онлайн-бронирования отелей Hotels.com с 1 апреля 2022 года прекратит работу в Украине. Туристам, которые уже забронировали номера через указанный сайт, нужно будет выселиться до этой даты. Сейчас Hotels.com не принимает заявки на даты после 31 марта.

Сервис, появившийся в США в 1991 году, работал на украинском рынке около 15 лет. Как передает "TRAVEL РБК-Украина", о закрытии своих клиентов компания начала предупреждать на официальном сайте.

"1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с вебсайтом и приложением Hotels.com в Украине", – сказано в сообщении Hotels.com.

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Подчеркивается, что уже сделанные бронирования не отменяются, однако изменения в них можно внести только до 31 марта. Если путешественники хотят найти отель после этой даты, в компании обещают помочь им по телефону.

"Если вы хотите забронировать отель через Hotels.com, вам нужно будет выехать из него до 31 марта 2022 года", – уточняется в сообщении.

Hotels.com работал по бонусному принципу, насчитывая клиентам "наклейки" за каждые сутки проживания. После каждой 10-й сервис дарил туристам еще одну "наклейку", стоимость которой – средняя сумма потраченных ранее средств. Этими бонусами можно было пользоваться в течение года, оплатив сутки в любом отеле.

Известно, что Hotels.com является частью холдинга Expedia Group. У сервиса есть 85 сайтов на 34 языках и база в 325 тыс. отелей в 19 тысячах локаций мира. В холдинг также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и туристических услуг: RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago.

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