В Турции из-за вечеринки без масок закрыли отель, где отдыхали украинцы. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости
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В Турции из-за вечеринки без масок закрыли отель, где отдыхали украинцы. Фото и видео

В Турции, где до 17 мая действует жесткий карантин, в 5-звездочном отель Bosphorus Sorgun устроили на Пасху вечеринку без соблюдения противоэпидемических мер.

Об этом пишет "Страна". Также соответствующее видео в сети обнародовал аниматор-украинец, отдыхавший тогда в гостинице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отель Bosphorus Sorgun.

Запись вызвала скандал, а губернатор Анталии Эрсин Языджы заявил, что отель уже закрыт. Также у него отозвали туристический сертификат.

Гостей, около 500 человек, затем расселили в другие гостиницы.

Сотрудница другого отеля рассказала изданию, что в Bosphorus Sorgun отдыхали и украинцы, и белорусы, и россияне.

Вечеринка на Пасху без соблюдения карантина.

"В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Но вечеринка – это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле", – пояснила девушка.

Напомним, что в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина.

После обнародования соответствующих видеозаписей, полиция начала расследование.

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