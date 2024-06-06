В США жираф вытащил из автомобиля 2-летнего ребенка, пытавшегося его покормить. Момент попал на видео

По сети распространяется видео, как жираф схватил 2-летнюю девочку по имени Пэйсли Тотен, подняв ее в воздух. Животное взяло малыша за одежду, пытаясь вытащить ее из автомобиля.

Пейсли была в центре дикой природы Fossil Rim в Глен-Роузе, штат Техас, со своими родителями – 23-летней Сьеррой и 24-летним Джейсоном. Семья кормила животных, сидя сзади пикапа, сообщает The Mirror. Девочка протянула ладонь к жирафу. "Мы остановились, чтобы покормить жирафов, и я обернулся, чтобы посмотреть в заднее окно, увидев, что жираф подошел, а потом просто схватил ее", – сказал отец Тотен.

Посетители парка, ехавшие позади семьи, с ужасом наблюдали, как высокое создание наклонилось к ребенку и схватило зубами рубашку малыша, а ее мать кричала о помощи. "Мы были позади красной машины и увидели, как жираф случайно схватил маленькую девочку за рубашку вместе с едой и поднял ее с кузова", – говорит одна из очевидцев.

Мать Пэйсли тоже сняла на видео этот инцидент. На ролике можно услышать, как женщина спрашивает свою дочь: "Ты хочешь покормить жирафа", прежде чем животное потянулось к автомобилю.

Присутствующие выдохнули с облегчением, увидев, как жираф бросил Пэйсли обратно на руки ее матери после того, как она закричала. К счастью, никто не пострадал. Джейсон добавил: "Меня это испугало, но когда все закончилось, мы поняли, что все в безопасности и невредимы, и мы смеялись по этому поводу. Все, что Пэйсли хотела после этого – это игрушечный жираф и футболка с жирафом из сувенирного магазина, так что мы приобрели их для нее и обязательно вернемся в будущем!"

Центр дикой природы Fossil Rim опубликовал заявление об инциденте для ABC News, в котором говорится: "Недавно нам стало известно об инциденте с участием одного из наших жирафов, произошедшего в минувшие выходные. Безопасность наших гостей и животных чрезвычайно важна для нас. Хотя подобного инцидента никогда не случалось, мы принимаем немедленные меры, чтобы убедиться, что подобное не повторится".

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