В США запечатлели редкий огненный водопад. Видео

В американском национальном парке Йосемити в Калифорнии фотографы запечатлели редкое феноменальное явление – "огненное падение воды".

Отмечается, что сезонный водопад течет зимой и светится оранжевым цветом, когда солнечные лучи попадают на него. Об этом сообщает издание ITV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, на закате можно наблюдать, как вода в водопаде переливается то оранжевым, то красным цветами. Это явление легко пропустить, поскольку уникальный световой эффект появляется только ранними вечерами, при ясном небе.

Такое феноменальное явление хотят увидеть многие туристы. Но в этом году из-за пандемии коронавируса администрация национального парка сократила число посетителей.

Напомним, национальный парк Йосемити – один из самых красивых заповедников США, расположенный в горах Сьерра-Невада, штат Калифорния. С 1984 года парк находится под охраной ЮНЕСКО.

На этой огромной территории можно увидеть впечатляющие гранитные скалы, живописные долины и луга, прозрачные озера и реки, водопады, древние гигантские секвойи, а также большое разнообразие животных и птиц.

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