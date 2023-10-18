В США самолет совершил аварийную посадку из-за подгузника для взрослых: его приняли за бомбу. Фото

Подгузник для взрослых вызвал настоящий переполох на борту самолета, летевшего из Панама-Сити в Тампу, штат Флорида, США. После часового полета экипаж и пассажиры рейса Copa Airlines были вынуждены вернуться на место вылета для проведения расследования в связи с предполагаемой угрозой взрыва.

Кто-то из пассажиров сообщил о подозрительном предмете в одном из туалетов самолета, предположив, что это может быть бомба. Подробности инцидента описали в материале The New York Post.

После получения информации о возможном взрывоопасном предмете, самолет совершил аварийную посадку в Панама-Сити. Там он был направлен на изолированную площадку, после чего всех 144 пассажиров эвакуировали, а группа взрывотехников тщательно обследовала борт.

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Служба безопасности аэропорта провела комплексный досмотр самолета и обнаружила, что предполагаемая бомба – это на самом деле подгузник для взрослых, который просто завернули в черный пакет.

Пресс-служба национальной полиции Панамы на своей странице в X (соцсеть, ранее известная как Twitter) написала: "После сообщения об обнаружении постороннего предмета на борту самолета подразделения спецназа активировали протокол чрезвычайной ситуации, и при проверке выяснилось, что это был одноразовый подгузник для взрослых".

Прокомментировал инцидент и руководитель группы безопасности аэропорта Хосе Кастро. Он сообщил, что "подозрительный предмет" вывезли на безопасную взлетно-посадочную полосу, где его тщательно обследовали полицейские кинологи и спецназ, выяснив, что это обычный подгузник.

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