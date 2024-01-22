В Лондоне конь королевской гвардии укусил и сорвал пальто туристки, когда она позировала для фотографии на фоне символической таблички

Курьезный инцидент произошел в Лондоне с туристкой, которая хотела сделать фото рядом с королевским конем и сидящим верхом кавалеристом. Женщина решилась погладить коня и дать ему себя понюхать, однако закончилось все тем, что животное решило полакомиться верхней одеждой путешественницы.

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Так, конь сначала вцепился в рукав пальто туристки, а впоследствии и полностью его сорвал. Подробностями инцидента и фото с места событий поделилось издание Mirror.

Когда женщина почувствовала, что лошадь слишком активно увлеклась жеванием ее верхней одежды, она попыталась выбраться, но ничего не получалось. Пришлось выбирать: пальто или целая рука. Туристка выбрала второе, поэтому в попытках спастись от животного начала высвобождаться из пуховика.

Очевидно, что в моменте эта ситуация не казалась путешественнице забавной, однако кое-что смешное в этом все же есть, а именно символическая надпись на табличке, рядом с которой стояла женщина. Она извещает: "Осторожно, лошадь может ударить или укусить. Не трогайте вожжи. Спасибо".

К счастью, инцидент закончился без травм и даже с улыбками. Женщина присоединилась к своей группе, получив в память фантастические фото.

Отметим, что королевские гвардейцы несут службу возле Букингемского дворца, Сент-Джеймсского дворца и Конной гвардии в Уайтхолле. В дополнение к их преимущественно церемониальной роли они выполняют практическую роль как часть подразделения британской армии по ведению домашнего хозяйства.

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