В Израиле вакцинированным туристам разрешили въезд, но есть условие

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости
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В Израиле вакцинированным туристам разрешили въезд, но есть условие

В Израиль с 19 сентября намерены начать пускать группы туристов по 5-30 человек. Речь идет о тех, кто вакцинирован.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма. Данная мера касается стран, отнесенных ведомством к "желтой" или "оранжевой" зоне.

Для въезда в страну, граждане должны предоставить доказательства, что они прошли полный курс вакцинации препаратами, признанными в стране. Отметим, что в Израиле одобрены вакцины Moderna и Pfizer.

В то же время после прилета все должны будут пройти тест на антитела.

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К "желтым" и "оранжевым" Минздрав Израиля относит почти все страны за исключением Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции, которые помечены как "красные".

Отмечается, что данная программа будет пилотной для стимулирования туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Израиле было зафиксировано рекордное количество заражений за все время пандемии – более 12 тысяч новых случаев за сутки.

Позднее в стране заговорили о необходимости четвертой прививки.

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