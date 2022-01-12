В Германии уточнили новые правила въезда в страну: украинцев без COVID-сертификатов пускать не будут
Посольство Украины в Германии уточнило новые правила въезда для украинцев. Так, будут пускать только привитых признанными в Евросоюзе вакцинами украинцев.
Об этом сообщается на Facebook-странице дипломатического ведомства. Там подчеркнули, что получили дополнительные сведения от немецких властей и извинились за неточность в прошлом сообщении.
Так, с 9 января Украина больше не входит в список стран повышенного риска для Германии. Однако и в "зеленый список" она еще не включена.
Единственное изменение касается заполнения специальной анкеты. Этого больше не нужно делать.
Таким образом попасть в Германию смогут:
вакцинированные,
с отрицательным тестом на коронавирус,
справкой о выздоровлении.
Правила распространяются на всех иностранцев старше 6 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, о решении исключить Украины из стран с высоким риском для Германии стало известно с 8 января. Действовать новые правила начали с 9 числа.