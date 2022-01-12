В Германии уточнили новые правила въезда в страну: украинцев без COVID-сертификатов пускать не будут

Посольство Украины в Германии уточнило новые правила въезда для украинцев. Так, будут пускать только привитых признанными в Евросоюзе вакцинами украинцев.

Об этом сообщается на Facebook-странице дипломатического ведомства. Там подчеркнули, что получили дополнительные сведения от немецких властей и извинились за неточность в прошлом сообщении.

Так, с 9 января Украина больше не входит в список стран повышенного риска для Германии. Однако и в "зеленый список" она еще не включена.

Единственное изменение касается заполнения специальной анкеты. Этого больше не нужно делать.

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Таким образом попасть в Германию смогут:

вакцинированные,

с отрицательным тестом на коронавирус,

справкой о выздоровлении.

Правила распространяются на всех иностранцев старше 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, о решении исключить Украины из стран с высоким риском для Германии стало известно с 8 января. Действовать новые правила начали с 9 числа.