В аэропорту Гонконга отказались кормить российских туристов из-за санкций и войны в Украине

Недолго российские туристы радовались возобновлению авиасообщения с Гонконгом, которое планируется в декабре этого года. Еще до того, как туристы начали покупать билеты, их предупредили – теплого приёма можно не ждать. Россиян попросту не хотят кормить.

Опасаясь мировых санкций, местный кейтеринг посоветовал гостям из РФ брать судочки с собой на борт. Об этом заявили российские СМИ.

Рейсы из Москвы в Гонконг появились в расписании авиакомпании в этом месяце. Цены на туда и обратно в экономе с багажом стартуют от 64 тысяч рублей (23 тысяч гривен). Время в полете составит от 9,5 до 11 часов в зависимости от маршрута.

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Всё это время российские туристы компании "Аэрофлот" смогут потратить на мечты об обеде, поскольку в самолете и аэропорту их кормить отказываются.

"Информированные источники утверждают, что у "Аэрофлота" возникли проблемы с питанием на рейсах в Гонконг, которые планируют выполнять с конца декабря. Местный кейтеринг якобы отказывается обслуживать борта нацперевозчика, опасаясь санкций", – пишут россияне.

В РФ уже придумывают альтернативу – паковать путешественникам еду с собой, создать в Гонконге собственную кухню или предоставить список с разрешенными продуктами и заставить их готовить себе перекус самостоятельно.

Однако не только это беспокоит туристов. Некоторым из них пришло в голову, а не откажутся ли в иностранном аэропорту от технического обслуживания самолета, чтобы не нарваться на санкции. Вопрос остается висеть в воздухе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский турист 14 дней развлекал сотрудников аэропорта Пхукета своим асоциальным поведением. Все подробности – в нашем материале.

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