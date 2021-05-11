Украинка рассказала об особенностях въезда для туристов на Кипр

На Кипре с 10 мая отменили жесткий пасхальный локдаун. Для того, чтобы приехать на остров, туристам нужно сделать ПЦР-тест в Украине за 72 часа до прибытия, а затем после прилета.

Также за 24 часа до путешествия необходимо заполнить Cyprus Flight Pass – это электронное письмо, которое разрешает отдыхающим прилететь на остров. Об этом рассказала украинка Марина, проживающая на Кипре, в программе "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, людям, которые еще не сделали вакцину от коронавируса, необходимо сдавать тест, а его результат нужно предоставлять при походе в магазин или любое другое людное место. Она отметила, что раньше местным жителям можно было выходить на улицу только после получения смс на телефон, но на данный момент их отменили.

Украинка добавила, что теперь туристам, которые вакцинировались от коронавируса, выдают специальную карту, с которой нужно передвигаться по Кипру.

Напомним, что с 1 апреля Кипр открыл свои границы для украинских туристов. Но для отдыхающих действовали несколько правил.

Ранее министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что популярный курорт Бали планирует открыть границы для международного туризма в июне или июле 2021 года. Это может произойти, если ситуация с пандемией COVID-19 улучшится.

Также с 1 мая Минздрав Болгарии решил открыть границу для туристов. Отдыхающие должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте с 6 мая местная власть решила ограничить часы работы магазинов и ресторанов, а также закрыть парки и пляжи из-за роста числа заболевших коронавирусом.