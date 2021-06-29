Украина – главный поставщик туристов в Египет, в отелях начнут говорить на украинском, – министр Халед эль-Энани

Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Энани анонсировал, что вскоре в отелях персонал начнет говорить на украинском языке. Это связано с тем, что украинцы заняли первое место по количеству туристов в Египте. Кроме того, с такой просьбой к Халед эль-Энани уже обратились украинские власти.

Об этом он рассказал 29 июня во время встречи с украинскими журналистами в Каире, организованной CFC Big Ideas. "Украина для нас является главным рынком... Я уже обратился к отелям, чтобы предоставлять услуги на украинском языке", – сказал министр.

Также египетский политик отметил, что сейчас количество туристов составляет всего 40% от доковидного уровня. В прошлом году Египет посетили 1.5 млн украинцев.

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Украинские туристы могут получить бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом. При этом египетский министр пояснил, что весь персонал уже вакцинировался от COVID-19, а страна находится в "зелёной зоне".

Ранее сообщалось, что власти Египта разрешили туристам въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирус при наличии сертификата о полной вакцинации. Последняя прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до дня путешествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня 2021 года Украина, представленная Ассоциацией Гостиниц и курортов Украины, присоединилась к HOTREC и HSU – европейским отраслевым организациям со штаб-квартирами в Брюсселе. Это повлечет за собой ряд положительных изменений для туристической отрасли Украины.