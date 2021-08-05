Ученых удивила надпись на глиняной табличке возрастом 3700 лет

Ученым удалось отыскать глиняную табличку из Древнего Вавилона, которая называется Si.427. Они предполагают, что уникальной находке около 3700 лет.

У специалистов появились версии, что табличку использовали геодезисты, так как на ней нанесен план поля и измерения границ земли. Древняя вещица относится к старовавилонскому периоду между 1900 и 1600 годами до нашей эры. Об этом пишет издание The Guardian (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Позднее была обнаружена еще одна вавилонская табличка Plimpton 322, на которой можно увидеть самую старую тригонометрическую таблицу в мире. Известно, что в ней описываются прямоугольные треугольники с использованием Пифагоровых троек: трех целых чисел, в которых сумма квадратов первых двух равна квадрату третьего – 3² + 4² = 5².

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"Si.427 описывает продаваемый участок земли. Здесь описано поле с заболоченными участками, место для намолачивания зерна и рядом стоящая башня", – объяснили ученые детальнее.

Прямоугольники, изображающие поле, имеют противоположные стороны одинаковой длины. Это свидетельствует о том, что древние геодезисты разработали способ построения перпендикулярных линий более точно, нежели было до этого.

"Как и сегодня, так и тогда были люди, которые хотели знать, где находятся границы их земли, и геодезист делал замеры, но вместо того, чтобы использовать оборудование GPS, он использовал Пифагоровы тройки", – также добавили эксперты.

Глиняная табличка Si.427 имеет три Пифагоровы тройки: 3, 4, 5; 8, 15, 17; и 5, 12, 13.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи нашли в Египте корабль, затонувший после столкновения с гигантскими каменными блоками после землетрясения 2200 лет назад. Обломки судна были обнаружены в городе Тонис-Гераклион, который ушел под воду.