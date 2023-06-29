ТОП-8 курортов все включено в Теркс и Кайкос. Отыщи свой райский уголок на Багамском архипелаге

Багамский архипелаг известен всему миру, как один из лучших тропических курортов. И даже, если вы никогда не бывали там, 100 % видели его панорамные пейзажи в глянцевых журналах и рекламных проспектах. Талантливая природа сотворила произведения искусства, а человек подчеркнул их рамками комфорта и различными предложениями по доступности.

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Подробиці в матеріалі TravelWiseWay.

Теркс и Кайкос – это череда островов с потрясающими белыми пляжами, зелеными пальмами, бриллиантовыми водами и потрясающими номерами. Конечно же хочется одним махом включить в пакет все услуги и не задумываться над всеми пунктами поездки. Это удобно для расчета бюджета и спокойствия на отдыхе. Мы собрали для вас лучшие курорты все включено на островах Теркс и Кайкос. Таких предложений достаточно немного, но все они конкурируют с предложениями по отдельному бронированию услуг. Теркс и Кайкос "все включено", в некоторых случаях, даже немного финансово выгоднее, если заказывать такой же перечень услуг по отдельности.

Каждый островок, входящий в группу Теркс и Кайкос – это отдельный курорт, со своей изюминкой, занятиями и комфортом. Но их все объединяет потрясающая пейзажная картина и приятный тропический климат в сезон. Теперь, вы сможете выбрать лучшее предложение все включено в Теркс и Кайкос.

Не пропустите несколько важных советов по посещению лучших курортов Теркс и Кайкос, чтобы вас не настигли погодные неожиданности.

1. Все включено на курорте Александра

Заслуженно открывает наш список: ТОП 8 – все включено Теркс и Кайкос – курорт Александра, располагающийся на острове Грейс-Бэй. Очень немногие могут конкурировать с предоставляемыми услугами этого райского места.

Гармонично вписываясь в Провиденсиалес и делая хорошие "условия все включено", курорт порадует вас: питанием в ресторане и премиальными спиртными напитками, доступу к пляжу, комфортабельными люксами и возможностью посетить соседний курорт "все включено.

Вы сможете выбирать из 90 студий, расположенных прямо на белоснежном пляже. Дизайнерское исполнение помещений гармонирует с природой и добавляет немного приятных красок, создавая атмосферу расслабляющего отдыха и утонченной роскоши. Все номера имеют выход на балкон или террасу, где бесконечно можно любоваться впечатляющими рассветами и закатами, с чашечкой кофе по утрам и тропическим коктейлем по вечерам. Все студии оснащены кухнями и имеют одну или две спальни. Есть вариант пентхауса на 4 спальни и большой кухней. Для детей до 12 лет проживание и питание бесплатное, при условии совместного номера с родителями, не требующего дополнительных кроватей. Большой бассейн, сделанный в форме лагуны, станет приятным дополнением к входящим услугам. А входящие в стоимость различные водные виды спорта в бассейне просто вишенка на торте. Кремом на вашем сладком десерте станет небольшой фитнес центр, а покрываться глазурью помоет маленький спа центр.

Привлекательность этого курорта на острове Грейс-Бэй – его блисское расположению не только к пляжу, но и магазинов Regent Village.

Как видите перечень услуг курорта Александр действительно роскошен и дает возможность считать его лучшим курортом все включено Теркс, Кайкос.

Бронирование и перечень услуг Александра Резорт.

2. Частный остров Амбергрис Кей Резорт

Юго-восточная часть Багамского архипелага, предлагает свой частный курорт Амбергрис Кей по программе: острова Теркс и Кайкос "все включено". Это действительно роскошный отдых в самых комфортабельных условиях и неизменно живописной природы.

Это место для тех, кто хочет сбежать от повседневных забот и занятий, насладится всеми возможными впечатлениями и вкусить богатства тропического курорта.

И пожалуй, несколько тысяч долларов за ночь, вполне приемлемая цена за такой уровень обслуживания и перечня услуг.

Начиная с прилета в аэропорт, вы почувствуете всю заботу и тепло, которую готов предоставить курорт по системе "все включено". Вас встретят и организуют 20 – ти минутный перелет к острову, откуда доставят прямо к выбранному вами первоклассному номеру. Десять люксов и семь вилл, а также коллекция частных домов разместят вас с элитным размахом проживания. Возможность вкусить лучшие блюда и премиум напитки от профессиональных поваров, в любом ресторане или баре, расположенном на территории Амбергрис Кей, вплоть до завтрака, обеда и ужина у бассейна. Такой размах в еде точно удовлетворит все ваши гастрономические мечты.

Перечень включенных занятий просто впечатляет: каякинг, разноплановые экскурсии по воде (мангровые заросли, наблюдение за китами, фридайвинг, рыбалка, круизы на закате, снорклинг и множество водных видов спорта. Главное успеть вместить все развлечения в сутки, чтобы осталось немного времени релакснуть на спа-процедурах, посидеть у пляжного костра или заказать эксклюзивный ужин от шеф-повара. Курорт Амбергрис Кей лучший – "все включено" Теркс и Кайкос, оправдывающий свои 5 звезд на все 100 %.

3. Пляжи Теркс и Кайкос

На одном из самых потрясающих пляжей залива Грейс, вы найдете прекрасное предложение среди курортов все включено в Теркс и Кайкос. Славящийся своим семейным отдыхом курорт Beaches Turks & Caicos покорил многих своим огромным списком активных развлечений, как на воде, так и на суше.

С таким видом отдыха у вас есть возможность побывать в архитектуре и атмосфере Италии, Франции, Карибского бассейна и Ки-Уэста, не вылетая с острова. Отличная задумка архитекторов и дизайнеров воздвигла на острове 4 деревни, имитирующие стили перечисленных стран. Утонченная романтика Франции с ее ресторанами для гурманов; яркие краски Карибов в окружении тропической природы; темпераментные развлечения в итальянском стиле с огромным бассейном или Ки-Уэст-Вилледж, с пейзажными видами на океан – дело вкуса. Сможете выбрать на свой вкус проживание, а развлечения для вас будут доступны во всех четырех зонах.

Номера премиум класса или люксы с одной спальней, а также двухэтажные многокомнатные виллы. В некоторые брони входит даже дворецкий и эксклюзивные купели.

На территории Beaches Turks & Caicos находится 21 ресторан, неимоверное число киосков с мороженым и мороженым. Любителям отдохнуть покрепче предлагаются 15 баров с алкогольными коктейлями премиум класса.

Что касается ваших приключений и развлечений на острове, тут главное не перестараться. Попробовать все за один отпуск точно не получится, поэтому предлагаем сразу составить планы:

дайвинг и плавание с маской и трубкой

с эксклюзивной программой по дайвингу, профессионалы проведут часы в изучении пейзажных рифов

детский клуб-лагерь "Улица Сезам", с няней – воспользуйтесь возможностью насладится развлечениями для взрослых

аквапарк, площадью 45 000 квадратных футов

многочисленные бассейны и джакузи

спа-центр

сауны и паровые бани

маникюрный салон и всевозможные процедурные кабинеты

лаунж зона для подростков

пляжи с открытыми океаническими волнами, белым сияющим песком и диамантовыми водами.

Выбирайте свою атмосферу с курортом по программе все включено – Пляжи Теркс & Кайкос.

4. Пляжный дом Теркс и Кайкос

Ищите уединенный отдых, среди списка:острова Теркс и Кайкос – курорты все включено? Мы нашли его для вас. Beach House Turks & Caicos предлагает вам 21 огромный номер в отеле, прямо не берегу океана. Это позволит наслаждаться видом 24/7 прямо террасы своего номера. У каждого люкса есть свое причудливое название. Номер включает кухню, телевизор и комфортабельную стилизованную мебель.

Один из самых красивых пляжей Грэйс-Бэй не просто будет у вас перед глазами ежедневно, каждому номеру предоставлено отдельное место на белоснежном песке с шезлонгами, зонтиками и столом.

Собственный ресторан отеля предложит вам широкий ассортимент блюд карибской кухни или сделает ваш ужин поистине романтичным, перенеся его на пляжную террасу.

Тренажерный зал и спа-центр, подарят не одну приятную возможность заняться усовершенствованием и здоровьем. Велосипеды для дальних прогулок, бассейн с лаунж зонами и беседками в окружении зеленых пальм, зона для проведения мероприятий – все очень атмосферно и с уютом.

К вашим услугам разнообразные водные виды спорта и развлечения.

Дизайн отеля с деревянными ставнями и террасами создает атмосферу легкости и уюта, спокойного и гармоничного тропического отдыха.

5. Курорт Blue Haven

В ТОП 5 лучшие курорты "все включено" Теркс и Кайкосс легкостью залетает Blue Haven Resort. Этот поистине прекрасный тропический курорт является собратом Александра Ресорт, поэтому вы вполне насладитесь и большим списком входящих услуг, и комфортом премиум класса. В его традиционные тропические пейзажи добавлен вид на пристань и белоснежные парусные яхты. Архитектурное пространство, окруженное бирюзовыми водами, подарит простор и наслаждению взгляду. Поэтому, запланировать здесь свадебное торжество, к примеру, будет потрясающе удачной идеей.

Помимо комфортабельных номеров с видом на океан, вы сможете проводить завтраки, обеды и ужины во всех ресторанах отеля. Неограниченные напитки, круглосуточная закусочная и холодильник в номере с водой, безалкогольными напитками и пивом. И это вы еще не добрались до развлечений:

водный батут

дайвинг

каякинг

круглосуточный фитнес зал

велосипедные прогулки

парусные лодки

байдарки

Чудесный список развлечений, достойный не одного отпуска. Добавьте ко всему дополнительно оплачиваемые йоги на байдарках, уроки парусного спорта, уроки виндсерфинга, уроки кайтбординга и множество других приятных впечатлений и вы сможете отдыхать, на одном из потрясающих курортов на островах Теркс и Кайкос Blue Haven Resort, без всякой скуки много лет подряд.

6. Клуб Меридиан

Всего в 15 минутах езды от Провиденсиалеса на краю третьего, по величине, в мире барьерного рифа, располагается уединенный частный остров с программой все включено на островах Кайкос. Курорт Меридиан Клуб, окруженный просторами белоснежных пляжей, изысканной аборигенной простотой интерьеров, мерцающими на солнце бассейнами с голубой водой и бескрайними просторами вод Атлантического океана.

Номера в Клубе Меридиан гармонируют с тропическим пейзажем и легким бризом. Атмосфера легкости и непринужденности парит буквально во всем, от развивающихся белоснежных тканей, до искусно подобранных подушек на вашей кровати. Вы можете выбрать из 10 номеров с видом на пляж или уединенных люксов с выходом на прибрежную зону белоснежного песка. В независимости от выбранного места, вас будет окружать ослепительная красота, роскошь и комфорт.

Лаунжзоны у бассейнов, покачивающиеся гамаки и уличные души с водопадом – шикарные дополнения к отпуску мечты.

Вам предоставляется возможность перенести свой обед в любой укромный уголок курорта Меридиан. Кухня разных стран мира, позволит отведать самые известные блюда, не перемещаясь в другую страну. Разнообразие морских блюд, из свежевыловленных морепродуктов, насытят любого гурмана.

Помимо традиционных водных развлечений присущих курортам на островах Теркс и Кайкос все включено вы сможете посетить коралловые рифовые шары, дайвинг на всемирно известном рифе и магазины на главном острове "Прово".

7. Курорт Ист-Бэй

На острове Саут-Кайкос курортный отель Ист-Бэй предлагает свой вариант: все включено Кайкос.

Среди 86люксов, все террасы которых с видом на океан, каждый найдет свое.Предпочтете вы студию или люкс с двумя спальнями из каждого окна, окаймленного невесомыми белоснежными тюлями будет проступать тропический пейзаж с диамантовым прибоем. Номера полностью укомплектованы всем необходимым для вашего комфортабельного отдыха и оснащены кухнями и холодильниками.

Выйдя из отеля, вы ступите на мягкий искрящийся песок берега Ист-Бэй-Бич, где вас будут ждать шезлонги, голубые зонтики и прохладительные коктейли. В пакет все включено войдет бассейн, солярий, фитнес центр и спа-салон.

Традиционные тропические безмоторные виды спорта и возможность посетить коралловый риф с потрясающими морскими обитателями. А возможность увидеть вблизи горбатых китов оставит яркие воспоминания на всю жизнь.

Узнайте об актуальных ценах Ист-Бэй-Резорт.

8. Клуб Мэд Теркос

С недавним апгрейдом курортный отель Club Med Turkoise легко составляет конкуренцию своим ближайшим соседям курортам Александра и Пляжи. Его предложения по системе все включено Теркс произведут на вас приятнейшее впечатление и заставят возвращаться сюда не один раз за продолжением удовольствий. Сделанный под развлечения для взрослых, его мероприятия и занятия внесут кучу адреналина и ощущение бурлящего джакузи вокруг. Во время вашего пребывания будут доступны все виды водного спорта и развлечений, а также теннисные и волейбольные площадки.

Фитнес центр с кардиотренажерами, занятиями йогой помогут поддерживать свое тело в тонусе, для активного отдыха, который Club Med Turkoise предлагает с особым размахом.

На курорте есть два ресторана, которые будут обслуживать вас во время изысканных ужинов. Чтобы поесть утром и в обед открыт отдельный ресторан с континентальными завтраками и широким видом блюд для ваших предпочтений в любое время дня. Снэк бары для тех, кто устал от изысков и мечтает о чипсах, гамбургерах и тако. Изюминкой этого курорта является бар прямо в воде, где можно насладится напитками, не вылезая из теплой воды.

Советы по посещению курортов все включено на островах Теркс и Кайкос.

Атлантический океан, с его непредсказуемыми водами, резко меняющимися погодными условиями, может сделать опасным ваше путешествие, если вы попадете в сезон ураганов.

Учтите, что активный сезон непогоды преподает на август и сентябрь. А с июня по ноябрь можно попасть в шторм. Так что, в общем – эти месяцы считаются сезоном дождей и не благоприятным временем для посещения островов.

Но некоторые удачно пользуются этим периодом, чтобы отдохнуть на тропических курортах за цены в два раза ниже, чем в активный сезон. Если повезет вы спокойно проведете недельку с чудесной погодой.

Так называемый, высокий сезон продолжается с декабря по март. В это время ваш долгожданный отпуск не омрачит плохое настроение погоды. Максимум, вы получите прекрасные волны для серфинга.

Период с апреля по май очень комфортабелен в погоде, к тому же, в это время начинают снижаться цены и количество людей значительно уменьшается, а значит, вы можете наслаждаться еще большим комфортом за меньшие деньги.