ТОП-8 курортов все включено в Теркс и Кайкос. Отыщи свой райский уголок на Багамском архипелаге
Багамский архипелаг известен всему миру, как один из лучших тропических курортов. И даже, если вы никогда не бывали там, 100 % видели его панорамные пейзажи в глянцевых журналах и рекламных проспектах. Талантливая природа сотворила произведения искусства, а человек подчеркнул их рамками комфорта и различными предложениями по доступности.
Подробиці в матеріалі TravelWiseWay.
Теркс и Кайкос – это череда островов с потрясающими белыми пляжами, зелеными пальмами, бриллиантовыми водами и потрясающими номерами. Конечно же хочется одним махом включить в пакет все услуги и не задумываться над всеми пунктами поездки. Это удобно для расчета бюджета и спокойствия на отдыхе. Мы собрали для вас лучшие курорты все включено на островах Теркс и Кайкос. Таких предложений достаточно немного, но все они конкурируют с предложениями по отдельному бронированию услуг. Теркс и Кайкос "все включено", в некоторых случаях, даже немного финансово выгоднее, если заказывать такой же перечень услуг по отдельности.
Каждый островок, входящий в группу Теркс и Кайкос – это отдельный курорт, со своей изюминкой, занятиями и комфортом. Но их все объединяет потрясающая пейзажная картина и приятный тропический климат в сезон. Теперь, вы сможете выбрать лучшее предложение все включено в Теркс и Кайкос.
Не пропустите несколько важных советов по посещению лучших курортов Теркс и Кайкос, чтобы вас не настигли погодные неожиданности.
1. Все включено на курорте Александра
Заслуженно открывает наш список: ТОП 8 – все включено Теркс и Кайкос – курорт Александра, располагающийся на острове Грейс-Бэй. Очень немногие могут конкурировать с предоставляемыми услугами этого райского места.
Гармонично вписываясь в Провиденсиалес и делая хорошие "условия все включено", курорт порадует вас: питанием в ресторане и премиальными спиртными напитками, доступу к пляжу, комфортабельными люксами и возможностью посетить соседний курорт "все включено.
Вы сможете выбирать из 90 студий, расположенных прямо на белоснежном пляже. Дизайнерское исполнение помещений гармонирует с природой и добавляет немного приятных красок, создавая атмосферу расслабляющего отдыха и утонченной роскоши. Все номера имеют выход на балкон или террасу, где бесконечно можно любоваться впечатляющими рассветами и закатами, с чашечкой кофе по утрам и тропическим коктейлем по вечерам. Все студии оснащены кухнями и имеют одну или две спальни. Есть вариант пентхауса на 4 спальни и большой кухней. Для детей до 12 лет проживание и питание бесплатное, при условии совместного номера с родителями, не требующего дополнительных кроватей. Большой бассейн, сделанный в форме лагуны, станет приятным дополнением к входящим услугам. А входящие в стоимость различные водные виды спорта в бассейне просто вишенка на торте. Кремом на вашем сладком десерте станет небольшой фитнес центр, а покрываться глазурью помоет маленький спа центр.
Привлекательность этого курорта на острове Грейс-Бэй – его блисское расположению не только к пляжу, но и магазинов Regent Village.
Как видите перечень услуг курорта Александр действительно роскошен и дает возможность считать его лучшим курортом все включено Теркс, Кайкос.
Бронирование и перечень услуг Александра Резорт.
2. Частный остров Амбергрис Кей Резорт
Юго-восточная часть Багамского архипелага, предлагает свой частный курорт Амбергрис Кей по программе: острова Теркс и Кайкос "все включено". Это действительно роскошный отдых в самых комфортабельных условиях и неизменно живописной природы.
Это место для тех, кто хочет сбежать от повседневных забот и занятий, насладится всеми возможными впечатлениями и вкусить богатства тропического курорта.
И пожалуй, несколько тысяч долларов за ночь, вполне приемлемая цена за такой уровень обслуживания и перечня услуг.
Начиная с прилета в аэропорт, вы почувствуете всю заботу и тепло, которую готов предоставить курорт по системе "все включено". Вас встретят и организуют 20 – ти минутный перелет к острову, откуда доставят прямо к выбранному вами первоклассному номеру. Десять люксов и семь вилл, а также коллекция частных домов разместят вас с элитным размахом проживания. Возможность вкусить лучшие блюда и премиум напитки от профессиональных поваров, в любом ресторане или баре, расположенном на территории Амбергрис Кей, вплоть до завтрака, обеда и ужина у бассейна. Такой размах в еде точно удовлетворит все ваши гастрономические мечты.
Перечень включенных занятий просто впечатляет: каякинг, разноплановые экскурсии по воде (мангровые заросли, наблюдение за китами, фридайвинг, рыбалка, круизы на закате, снорклинг и множество водных видов спорта. Главное успеть вместить все развлечения в сутки, чтобы осталось немного времени релакснуть на спа-процедурах, посидеть у пляжного костра или заказать эксклюзивный ужин от шеф-повара. Курорт Амбергрис Кей лучший – "все включено" Теркс и Кайкос, оправдывающий свои 5 звезд на все 100 %.
3. Пляжи Теркс и Кайкос
На одном из самых потрясающих пляжей залива Грейс, вы найдете прекрасное предложение среди курортов все включено в Теркс и Кайкос. Славящийся своим семейным отдыхом курорт Beaches Turks & Caicos покорил многих своим огромным списком активных развлечений, как на воде, так и на суше.
С таким видом отдыха у вас есть возможность побывать в архитектуре и атмосфере Италии, Франции, Карибского бассейна и Ки-Уэста, не вылетая с острова. Отличная задумка архитекторов и дизайнеров воздвигла на острове 4 деревни, имитирующие стили перечисленных стран. Утонченная романтика Франции с ее ресторанами для гурманов; яркие краски Карибов в окружении тропической природы; темпераментные развлечения в итальянском стиле с огромным бассейном или Ки-Уэст-Вилледж, с пейзажными видами на океан – дело вкуса. Сможете выбрать на свой вкус проживание, а развлечения для вас будут доступны во всех четырех зонах.
Номера премиум класса или люксы с одной спальней, а также двухэтажные многокомнатные виллы. В некоторые брони входит даже дворецкий и эксклюзивные купели.
На территории Beaches Turks & Caicos находится 21 ресторан, неимоверное число киосков с мороженым и мороженым. Любителям отдохнуть покрепче предлагаются 15 баров с алкогольными коктейлями премиум класса.
Что касается ваших приключений и развлечений на острове, тут главное не перестараться. Попробовать все за один отпуск точно не получится, поэтому предлагаем сразу составить планы:
- дайвинг и плавание с маской и трубкой
- с эксклюзивной программой по дайвингу, профессионалы проведут часы в изучении пейзажных рифов
- детский клуб-лагерь "Улица Сезам", с няней – воспользуйтесь возможностью насладится развлечениями для взрослых
- аквапарк, площадью 45 000 квадратных футов
- многочисленные бассейны и джакузи
- спа-центр
- сауны и паровые бани
- маникюрный салон и всевозможные процедурные кабинеты
- лаунж зона для подростков
- пляжи с открытыми океаническими волнами, белым сияющим песком и диамантовыми водами.
Выбирайте свою атмосферу с курортом по программе все включено – Пляжи Теркс & Кайкос.
4. Пляжный дом Теркс и Кайкос
Ищите уединенный отдых, среди списка:острова Теркс и Кайкос – курорты все включено? Мы нашли его для вас. Beach House Turks & Caicos предлагает вам 21 огромный номер в отеле, прямо не берегу океана. Это позволит наслаждаться видом 24/7 прямо террасы своего номера. У каждого люкса есть свое причудливое название. Номер включает кухню, телевизор и комфортабельную стилизованную мебель.
Один из самых красивых пляжей Грэйс-Бэй не просто будет у вас перед глазами ежедневно, каждому номеру предоставлено отдельное место на белоснежном песке с шезлонгами, зонтиками и столом.
Собственный ресторан отеля предложит вам широкий ассортимент блюд карибской кухни или сделает ваш ужин поистине романтичным, перенеся его на пляжную террасу.
Тренажерный зал и спа-центр, подарят не одну приятную возможность заняться усовершенствованием и здоровьем. Велосипеды для дальних прогулок, бассейн с лаунж зонами и беседками в окружении зеленых пальм, зона для проведения мероприятий – все очень атмосферно и с уютом.
К вашим услугам разнообразные водные виды спорта и развлечения.
Дизайн отеля с деревянными ставнями и террасами создает атмосферу легкости и уюта, спокойного и гармоничного тропического отдыха.
5. Курорт Blue Haven
В ТОП 5 лучшие курорты "все включено" Теркс и Кайкосс легкостью залетает Blue Haven Resort. Этот поистине прекрасный тропический курорт является собратом Александра Ресорт, поэтому вы вполне насладитесь и большим списком входящих услуг, и комфортом премиум класса. В его традиционные тропические пейзажи добавлен вид на пристань и белоснежные парусные яхты. Архитектурное пространство, окруженное бирюзовыми водами, подарит простор и наслаждению взгляду. Поэтому, запланировать здесь свадебное торжество, к примеру, будет потрясающе удачной идеей.
Помимо комфортабельных номеров с видом на океан, вы сможете проводить завтраки, обеды и ужины во всех ресторанах отеля. Неограниченные напитки, круглосуточная закусочная и холодильник в номере с водой, безалкогольными напитками и пивом. И это вы еще не добрались до развлечений:
- водный батут
- дайвинг
- каякинг
- круглосуточный фитнес зал
- велосипедные прогулки
- парусные лодки
- байдарки
Чудесный список развлечений, достойный не одного отпуска. Добавьте ко всему дополнительно оплачиваемые йоги на байдарках, уроки парусного спорта, уроки виндсерфинга, уроки кайтбординга и множество других приятных впечатлений и вы сможете отдыхать, на одном из потрясающих курортов на островах Теркс и Кайкос Blue Haven Resort, без всякой скуки много лет подряд.
6. Клуб Меридиан
Всего в 15 минутах езды от Провиденсиалеса на краю третьего, по величине, в мире барьерного рифа, располагается уединенный частный остров с программой все включено на островах Кайкос. Курорт Меридиан Клуб, окруженный просторами белоснежных пляжей, изысканной аборигенной простотой интерьеров, мерцающими на солнце бассейнами с голубой водой и бескрайними просторами вод Атлантического океана.
Номера в Клубе Меридиан гармонируют с тропическим пейзажем и легким бризом. Атмосфера легкости и непринужденности парит буквально во всем, от развивающихся белоснежных тканей, до искусно подобранных подушек на вашей кровати. Вы можете выбрать из 10 номеров с видом на пляж или уединенных люксов с выходом на прибрежную зону белоснежного песка. В независимости от выбранного места, вас будет окружать ослепительная красота, роскошь и комфорт.
Лаунжзоны у бассейнов, покачивающиеся гамаки и уличные души с водопадом – шикарные дополнения к отпуску мечты.
Вам предоставляется возможность перенести свой обед в любой укромный уголок курорта Меридиан. Кухня разных стран мира, позволит отведать самые известные блюда, не перемещаясь в другую страну. Разнообразие морских блюд, из свежевыловленных морепродуктов, насытят любого гурмана.
Помимо традиционных водных развлечений присущих курортам на островах Теркс и Кайкос все включено вы сможете посетить коралловые рифовые шары, дайвинг на всемирно известном рифе и магазины на главном острове "Прово".
7. Курорт Ист-Бэй
На острове Саут-Кайкос курортный отель Ист-Бэй предлагает свой вариант: все включено Кайкос.
Среди 86люксов, все террасы которых с видом на океан, каждый найдет свое.Предпочтете вы студию или люкс с двумя спальнями из каждого окна, окаймленного невесомыми белоснежными тюлями будет проступать тропический пейзаж с диамантовым прибоем. Номера полностью укомплектованы всем необходимым для вашего комфортабельного отдыха и оснащены кухнями и холодильниками.
Выйдя из отеля, вы ступите на мягкий искрящийся песок берега Ист-Бэй-Бич, где вас будут ждать шезлонги, голубые зонтики и прохладительные коктейли. В пакет все включено войдет бассейн, солярий, фитнес центр и спа-салон.
Традиционные тропические безмоторные виды спорта и возможность посетить коралловый риф с потрясающими морскими обитателями. А возможность увидеть вблизи горбатых китов оставит яркие воспоминания на всю жизнь.
Узнайте об актуальных ценах Ист-Бэй-Резорт.
8. Клуб Мэд Теркос
С недавним апгрейдом курортный отель Club Med Turkoise легко составляет конкуренцию своим ближайшим соседям курортам Александра и Пляжи. Его предложения по системе все включено Теркс произведут на вас приятнейшее впечатление и заставят возвращаться сюда не один раз за продолжением удовольствий. Сделанный под развлечения для взрослых, его мероприятия и занятия внесут кучу адреналина и ощущение бурлящего джакузи вокруг. Во время вашего пребывания будут доступны все виды водного спорта и развлечений, а также теннисные и волейбольные площадки.
Фитнес центр с кардиотренажерами, занятиями йогой помогут поддерживать свое тело в тонусе, для активного отдыха, который Club Med Turkoise предлагает с особым размахом.
На курорте есть два ресторана, которые будут обслуживать вас во время изысканных ужинов. Чтобы поесть утром и в обед открыт отдельный ресторан с континентальными завтраками и широким видом блюд для ваших предпочтений в любое время дня. Снэк бары для тех, кто устал от изысков и мечтает о чипсах, гамбургерах и тако. Изюминкой этого курорта является бар прямо в воде, где можно насладится напитками, не вылезая из теплой воды.
Советы по посещению курортов все включено на островах Теркс и Кайкос.
Атлантический океан, с его непредсказуемыми водами, резко меняющимися погодными условиями, может сделать опасным ваше путешествие, если вы попадете в сезон ураганов.
Учтите, что активный сезон непогоды преподает на август и сентябрь. А с июня по ноябрь можно попасть в шторм. Так что, в общем – эти месяцы считаются сезоном дождей и не благоприятным временем для посещения островов.
Но некоторые удачно пользуются этим периодом, чтобы отдохнуть на тропических курортах за цены в два раза ниже, чем в активный сезон. Если повезет вы спокойно проведете недельку с чудесной погодой.
Так называемый, высокий сезон продолжается с декабря по март. В это время ваш долгожданный отпуск не омрачит плохое настроение погоды. Максимум, вы получите прекрасные волны для серфинга.
Период с апреля по май очень комфортабелен в погоде, к тому же, в это время начинают снижаться цены и количество людей значительно уменьшается, а значит, вы можете наслаждаться еще большим комфортом за меньшие деньги.