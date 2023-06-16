С маленькими детьми: в Одессе люди массово отдыхают на пляжах, несмотря на 'зеленое' море и минную опасность

В курортном городе Одесса, несмотря на запрет областной военной администрации, на берегу моря можно увидеть десятки отдыхающих. Родители приходят на пляжи с маленькими детьми, разрешают им заходить в воду и нежиться на песке. Люди не прислушиваются к рекомендациям властей, их не останавливают "зацветшее" море и минная опасность.

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В местных Telegram-каналах публикуют снимки, на которых видно, что множество людей купаются в море и загорают на берегу. К слову, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС залив выносит на побережье мусор, вода окрашивается в мутно-зеленый цвет и превращается в кисель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Обстановка на пляже – люди, несмотря на запреты, купаются в море даже с маленькими детьми", – читаем в Telegram-каналах. Как видим, вода не везде зеленая, однако экспертиза показала, что она может стать причиной неприятных болезней.

Как мы ранее писали, на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, а железа – в 2 раза. Соленость воды ниже нормы в 2,6 раза. Кроме того, Одесский залив "зацвел" целым комплексом потенциально токсичных цианобактерий.

По словам местных жителей, помимо необычного цвета, черноморская вода также приобрела неприятный запах. Купаться в море строго-настрого запрещают.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что в ночь на среду, 14 июня, российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. Ударной волной в некоторых домах выбило окна, снесло фанерные двери и москитные сетки.

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