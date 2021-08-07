С "человеческими" зубами: рыбак в США поймал уникальную рыбу. Фото

В Северной Каролине, США, рыбак по имени Натан Мартин (Nathan Martin) поймал рыбу с зубами, как у человека. Позднее выяснилось, что это кейпкодский карась, также известный как рыба-овцеголов.

Об этом сообщает издание Daily Star. Рыбак отметил, что поймать такую рыбу – большая удача, ведь это удастся сделать далеко не каждому. Он планирует повесить свой улов на видном месте (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это действительно хороший улов и очень вкусный", – также отметил мужчина.

Видео дня

Рыба-овцеголов,или кейпкодский карась, – глубоководная, сжатая с боков морская рыба с острыми спинными шипами. У нее большой рот и похожие на человеческие зубы, которые рыба использует, чтобы разгрызать устриц, иглокожих и ракообразных.

У взрослых коренные зубы для дробления ракушек растут по три ряда на верхней челюсти и по два ряда на нижней.

Эта рыба достигает во взрослом возрасте в среднем 76 см в длину и может весить до 9,6 кг при длине в 91 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США обнаружили большую круглую рыбу опу, которую выбросило на пляж. Она имеет оранжевую и серебряную чешую. Вес рыбы составляет 45 кг и это первая живность, вид которой не смогли сразу разгадать. Также неизвестно, как именно она умерла.