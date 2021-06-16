Ryanair устроил распродажу билетов в Европу за 260 грн: куда можно полететь
Ирландская авиакомпания Ryanair открыла для украинцев полеты от 260 гривен в города Польши, Литвы, Германии и Словакии. Однако путешественникам стоит поторопиться, ведь предложения действуют только до 21 июня.
Несмотря на то, что рейсы необходимо забронировать в течении 5-ти дней, полеты будут доступны в период с 16 июня по 31 августа. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Так, из аэропорта Киева в рамках 260 гривен в одну сторону, можно отправиться:
Бидгощ, Катовице и Краков в Польше;
Вильнус в Литве;
Карлсруэ/Баден-Баден в Германии;
Братислав в Словакии.
Кроме этого, меньше чем за 10 евро можно отправиться и в другие европейские города: за рейс в одну сторону в Кельн в Германию придется заплатить 288 гривен, а за 327 гривен можно полететь в Вену (Австрия), Болонья и Рим Фьюмичино (Италия), Варшава, Вроцлав и Гданськ (Польша), Дюссельдорф-Веце (Германия) и София (Болгария).
Также за 260 гривен в одну сторону из Львова можно отправиться:
Будапешт в Венгрии
Варшава, Вроцлав, Познань в Польше
Каунас в Литве
Из аэропорта Одессы по той же стоимости можно полететь в Вроцлав, Гданськ, Катовице, Краков, Познань в Польше, а также в Милан-Бергамо в Италии.
Стоит отметить, что совет Евросоюза снял ограничения для путешествий по Европе и теперь требуется только наличие ковидного паспорта, выданного в соответствии с правилами ЕС. Таким образом, туристы могут не проходить тесты и освобождаются от карантинных мер.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинских туристов начали пропускать в другие страны по сертификату о вакцинации против COVID-19.