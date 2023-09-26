Русские между собой не общаются: туристка из РФ поделилась странными наблюдениями после поездки в Европу

Россияне, не нашедшие почему-то места для путешествий в своей стране, "где есть все", продолжают искать приключения за границей. Они используют лазейки для того, чтобы не отвечать за поступки своего государства, а потом удивляются, почему иностранцы не хотят встречать их с распростертыми руками. И даже русскоговорящие, которые всегда находили между собой общий язык, не желают показываться, сводя общение до минимума.

Тревел-блогер из России во время своего двухнедельного путешествия Европой заметила странную тенденцию в общении между русскоговорящими. Она утверждает, что сейчас люди не открыты для разговора. Об этом сообщает Лента.ру. Девушка посетила Турцию, Испанию, Андорру, Португалию и Финляндию.

Она поделилась наблюдением, что русскоговорящие сводят общение на "нет", не пытаясь продолжить разговор. "Если раньше встречаешь где-то за границей говорящего по-русски, сразу: "Откуда вы?", общаешься как-то, делишься впечатлениями... Сейчас такие диалоги сведены к минимуму, их практически нет", — объяснила путешественница.

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Что касается иностранцев, по словам блогера, местные жители сразу же вспоминают слово "водка".

Ранее OBOZREVATEL писал про то, как россияне, притворяясь украинцами, путешествуют по миру без осуждения иностранцев.

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