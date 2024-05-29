Россиянам здесь не рады. 5 стран, которые чаще всего отказывали туристам из РФ в выдаче Шенгенской визы

В прошлом году россияне массово подавали на получение шенгенских виз, однако, как минимум 10% граждан РФ получили отказ. Как известно, в общей сложности было подано более 500 тысяч заявлений. Официальная статистика назвала пять стран, которые особенно не рады российским туристам.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Таким образом, Россия попала в топ-5 стран по количеству поданных заявлений на получение виз в Шенгенскую зону. В пятерку также вошли Китай, Турция, Индия и Марокко.

В 2022 году россияне подали около 700 тысяч заявлений, доля отказов составляла 10,2%. Чаще всего российским туристам отказывали Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и Германия. Полную статистику можно увидеть по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что правительство Норвегии сделало еще один шаг навстречу изоляции России. С 29 мая в страну не будут впускать россиян, цель которых – туризм. МИД РФ уже отреагировал на нововведения. Подробности – в нашем материале.

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