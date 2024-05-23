Норвегия запретит въезд туристам из России. Первые подробности

Правительство Норвегии сделало еще один шаг навстречу изоляции России. С 29 мая в страну не будут впускать россиян, цель которых – туризм.

Как пишет местное издание NRK, полиция сможет высылать граждан РФ, подпадающих под действие этого правила. Впрочем, россияне смогут пересечь границу в других целях.

Иностранцев будут впускать в Норвегию, если у них будет особая причина – визит к близким родственникам, работа или учеба.

"Решение об ужесточении правил въезда соответствует политике Норвегии, направленной на то, чтобы вместе с союзниками и партнерами противостоять незаконной агрессивной войне России против Украины", – процитировали министра юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Напомним, что Норвегия в 2022 году приостановила упрощенный визовый режим с Россией, после чего практически перестала выдавать визы россиянам. Позже граница была закрыта для авто с российскими номерами.

На границе России и Норвегии действует только один пункт пропуска – "Стурскуг-Борисоглебский". Норвегия, хоть и не входит в ЕС, является членом Шенгенской зоны, поэтому через ее территорию россияне могут беспрепятственно попадать в другие государства шенгена, большинство из которых – члены ЕС.

Ранее OBOZ.UA писал, что Финляндия в прошлом году приняла решение о временном закрытии последнего действующего пункта пропуска на границе с Россией. Таким образом, страна полностью "отгородилась" от РФ.

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