Полуостров утонул в безразличии: печальные реалии отдыха в Крыму показали на видео

Пляжи в оккупированном Крыму в 2021 году засыпаны мусором, а вода в море очень сильно загрязнилась из-за схода селевых потоков. А в некоторых местах туристам и вовсе запретили купаться.

При этом цены на отдых в Крыму очень высокие – отдыхающие сравнивают их с московскими. Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Туристы массово жалуются на отсутствие нормальной инфраструктуры на полуострове, большие цены и плохие условия для жизни.

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Некоторых отдыхающих поразила не обустроенность пляжей и тотальное озаборивание курортов Крыма, в результате чего нет доступа к пляжу и морю. Также российских туристов удивило и отношение рабочего персонала.

"Это полный шлак. Вы просто не представляете, какое здесь отношение к туристам. Поверьте, Крым далеко не наш. Нас с двумя детьми выселили из отеля ночью за то, что моя супруга пообедала в столовой в купальнике и накидке", – возмутились российские туристы.

Но как оказалось позже, на самом деле женщина из РФ вела себя неподобающе и поэтому их выселили из гостиницы. Отмечается, что подобные ситуации часто наблюдаются в Крыму со стороны граждан России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, люди продолжают умирать от инфекции. Но российские оккупанты все никак не решаются вводить локдаун или хоть как-то усилить карантин, ведь опасаются провалить и без того неудачный курортный сезон. Туристы и жители полуострова, в свою очередь, тоже пренебрегают мерами безопасности.