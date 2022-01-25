Полотенцами лучше не пользоваться. Профессиональная уборщица раскрыла секреты, о которых молчат в отелях

Профессиональная уборщица из Британии, у которой не только 33-летний стаж по устранению беспорядка в отельных номерах, но и собственная клининговая компания, Анна Гарфилд ошарашила откровениями о своей работе. Женщина рассказала, что на самом деле происходит в номерах после того, как их покидает клиент.

Газете The Sun она раскрыла страшную тайну о "второй" жизни полотенец. Оказывается, ими убирают номера.

"Грязные полотенца очищают все, начиная от ванной и заканчивая стаканами для питья. Так что на вашем месте я бы в будущем принесла свои собственные", – подчеркнула Гарфилд.

Видео дня

Таким же образом, по ее словам, уборщицы поступают и с простынями, которые после очередной стирки снова возвращаются на свое "место предназначения".

Поэтому ответственные работники приносят салфетки с собой. Впрочем, как это делает британка.

Кроме того, персонал отеля часто повреждает вещи клиентов. Многие тихонько прячут их в карманы и пытаются починить, после чего возвращают на место. Но бывают и случаи, когда они просто пропадают с глаз долой.

А еще Гарфилд утверждает, что убирать в номере, где жил мужчина, гораздо приятнее. После представителей сильного пола комната остается намного чище, нежели после женщин, которые могут запятнать кровью простыни и даже не выбросить в мусорное ведро использованное средство гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, кровать не следует заправлять каждый день. Это не советуют делать и специалисты по уборке, и ученые.