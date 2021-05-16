Полет "на суперлуние" 26 мая: билеты раскупили за рекордные 2,5 минуты

Национальная авиакомпания Австралии Qantas заявила, что билеты на полет "в никуда" с видом на суперлуние и полное лунное затмение 26 мая, были раскуплены в "рекордные сроки" – за 2,5 минуты.

Как пишет CNN, цены на рейс начинались с 386 долларов США за билет эконом-класса, в то время как бизнес-класс продавался по 1160 долларов США. Сам полет продлится три часа.

Авиакомпания сообщила также, что вместе с астрономом доктором Ванессой Мосс разрабатывает "оптимальную траекторию полета над Тихим океаном". Ученая также будет находиться на борту, рассказывая пассажирам о лунном событии, которое NASA называет "суперкровавым лунным затмением".

Самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, поднимется над облаками, чтобы путешественники смогли увидеть зрелище, а затем вернется в аэропорт.

Как объясняют в NASA, явление суперлуния обусловлено тем, что полная Луна будет находиться рядом с ближайшей орбитальной позицией к Земле, что сделает ее больше и ярче для наблюдения.

Полное лунное затмение, единственное в 2021 году, можно будет наблюдать из Австралии, Новой Зеландии, некоторых тихоокеанских территорий и западного побережья США.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в 2021 году состоятся четыре лунных затмения. 2020 год в этом плане был аномальным, поскольку на него пришлось сразу шесть затмений.