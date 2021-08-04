Пластиковые трубы плавают прямо в море: туристы раскритиковали пляжи в Одессе. Видео

Туристы, которые отправились на отдых на популярный одесский курорт Аркадия, пожаловались на большое количество мусора на пляже. По их словам, пластиковые трубы плавают прямо в море, а после сильного ливня здесь никто не убирал.

Путешественники также отметили, что муниципальный пляж в Аркадии заполнен отдыхающими, и мусор на берегу и воде не мешает им отдыхать. Кроме того, кто-то пытался избавиться от мусора, закапывая его в песок прямо на пляже. Об этом тревел-блогеры рассказали на своем Youtube-канале (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Здесь вот обрезки трубы валяются в море. Просто какой-то ужас! Неужели это нельзя было убрать?! Просто как лежало, так и продолжает лежать… Вот еще и стекло битое, а здесь мусор решили просто закопать в песок… Мне кажется, тут никто не убирал после ливней. Сюда, друзья, я не рекомендую ходить", – высказались по этому поводу туристы.

Видео дня

Напомним, ранее п обережье Аркадии наполнилось помоями после сильного ливня. Бурный поток сбивал людей с ног и уничтожил инфраструктуру, в частности канализационную. Большое количество грязи и мусора оказалось в море.

Согласно заявлениям мэра города Геннадия Труханова, аркадийский ливневый коллектор не успевал справляться с таким количеством осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бердянск атаковали комары. Туристы возмущены тем, что местная власть бездействует и никак не борется с насекомыми. По словам заммэра Бердянска Василия Федосова, данная ситуация не раз обсуждалась в мэрии и вопрос планируется решить принудительно.