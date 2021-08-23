На одесских пляжах снова нашествие людей после изменения погоды

После того, как пару дней назад в Одессе наблюдалось мало отдыхающих на местных пляжах из-за большого количества водорослей и холодной воды в море, по состоянию на утро, 23 августа, ситуация изменилась. Из-за благоприятной погоды пляжи Одессы переполненные: туристы массово отдыхают на берегу Черного моря и купаются в морской воде.

О том, какая сейчас температура воды, есть ли медузы и водоросли в Черном море, подробнее об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, до конца августа в Одессе будет наблюдается ясная погода. Температура воздуха максимум поднимется до +28 С и не опустится ниже +16 градусов. Средняя температура воздуха будет +20 С (что ниже на 4 градуса чем на прошлой неделе).

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Температура воды в Черном море составляет +19 С. Морская вода относительно теплая и чистая, без водорослей. До конца августа не наблюдается штормов – волны не поднимутся выше 0, 4 метра в высоту.

Как сообщает издание Vgorode со ссылкой на очевидцев, сейчас в Черном море на одесских пляжах появились большие медузы – их заметили на пляжах "Отрада", "Лузановка" и в районе 10-й станции Большого Фонтана. Из-за того, что температура воды в морской воде снизилась, медузы чаще стали приплывать к берегам.

К слову, цены на жилье в Одессе ко Дню Независимости взлетели вдвое. Причина роста стоимости в том, что собственники квартир воодушевились большим количеством туристов. Снять однокомнатную квартиру возле моря сейчас можно за 1300 грн. Однако до 24 августа цены вырастут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что туристы показали реалии отдыха в Кирилловке. Отдыхающие пожаловались, что в курортном городке невозможно зайти в море из-за огромного количества медуз. По этой же причине появился неприятный запах.