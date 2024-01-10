Отдых, которого заслужили: россиянам начали продавать туры в Северную Корею

Страны цивилизованного мира не хотят принимать туристов из страны-террористки России, поэтому сами россияне нашли для себя "достойную" альтернативу – КНДР. Правительство Приморского края РФ объявило продажу пятидневных туров в столицу Северной Кореи Пхеньян.

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"Уникальное предложение" для россиян "выбил" губернатор Приморья Олег Кожемяко, когда лично встречался с "сумасшедшим диктатором" КНДР Ким Чен Ыном во время его визита в Россию. Об этом пишут пропагандистские ресурсы.

Так, россиян, приобретающих тур, ждет "знакомство с достопримечательностями Пхеньяна, погружение в культуру страны и посещение местного горнолыжного курорта "Масикреон".

Пресс-служба правительства Приморского края подстрекает народ: "Хотите побывать в одной из самых интересных и загадочных стран мира – Северной Корее? Тогда скорее собирайте чемоданы и отправляйтесь в 5-дневный тур".

На сайте туроператора "Восток Интур" указано, что приобрести тур на 4 дня и 3 ночи можно за 750 долларов (29 тысяч гривен). Первые туристы посетят тоталитарную закрытую страну со сложным культом личности вокруг династии Кимов уже 9 февраля.

Более того, российских школьников хотят отправлять в пионерские лагеря КНДР. Неизвестно, будет ли реализована эта задумка, однако губернатор Приморья также предлагал ее Ким Чен Ыну.

Отметим, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын известен своей жестокостью и любовью к власти. Он буквально держит в заложниках граждан КНДР, хотя сами граждане обожают своего вождя как идола, поскольку культ Кимов в стране сведен к абсолюту. Безумие "человека-ракеты" легко проследить в его отношении к семье. Диктатор без упреков совести убивает близких родственников, маниакально подозревая их в предательстве. Так, например, случилось с его родным братом и дядей. При этом Ким Чен Ын имеет жену и детей, которых он тщательно скрывает.

Ранее OBOZ.UA писал, что в декабре 2023 года Ким Чен Ын вывел свою 10-летнюю дочь на публику. В этот раз он отметил День авиации страны, нарядившись в кожаное пальто, как и его наследница Ким Чжу Э.

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