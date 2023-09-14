Жена носит Dior и Chanel, а дочь готовят в лидеры КНДР: что скрывает 'сумасшедший диктатор' Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын известен своей жестокостью и любовью к власти. Он буквально держит в заручниках граждан КНДР, хотя сами граждане боготворят своего вождя как идола, поскольку культ Кимов в стране сведен к абсолюту. Сумасшествие "человека-ракеты" легко проследить в его отношении к семье. Диктатор без угрызений совести убивает близких родственников, маниакально подозревая их в предательстве. Так, например, случилось с его родным братом и дядей. При этом у Ким Чен Ына есть супруга и дети, которых он тщательно скрывает.

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Избранница диктатора – Ли Соль Чжу. Информации о ней в сети ничтожно мало. И даже имя женщины до сих пор доподлинно неизвестно. Дочь – Ким Чжу Э. Это единственная наследница, с которой лидер КНДР появлялся на публике. OBOZREVATEL расскажет о них подробнее.

Впервые Ли Соль Чжу появилась в телевизионных новостях в 2011 году во время похорон Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына. Уже тогда она стояла рядом с мужем, хотя неизвестно, были ли они в статусе супругов на тот момент. Более того, до 2012 года считалось, что женщина – сестра диктатора.

О свадьбе Ким Чен Ына северокорейские СМИ рассказали в июле 2012-го. Однако после этого разведка Южной Кореи сообщила информацию, что свадьба на самом деле состоялась тремя годами ранее. Впрочем, эта информация недостоверная, как и любая другая информация из жизни таинственной супруги северокорейского вождя.

Летом 2018 года официальная пресса страны перестала называть женщину просто товарищем Ли, и у нее появился новый титул – "Уважаемая первая леди". Стало очевидным, что вокруг нее создается культ личности, хотя и довольно странно, что Ким Чен Ын согласился с кем-то делить любовь своего зомбированного народа.

Возраст женщины, как и следовало ожидать, – тоже загадка. По разным данным, она родилась в промежуток с 1985 по 1989 года. То есть, ей может быть 34-38 лет.

Предположительно Ли Соль Чжу училась в университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Некоторые южнокорейские источники также утверждают, что она занималась пением в Китае. Женщина якобы была солисткой ансамбля "Почхонбо", а после свадьбы с диктатором власти изымали у населения компакт-диски с записями ее выступлений.

Крайне странно, что Ли Соль Чжу – довольно публичная персона. Ранее о женах северокорейских лидеров узнавали только после их смерти, и то не всегда. Сейчас же супруга диктатора ведет себя как настоящая первая леди: сопровождает мужа в поездках, на мероприятиях и официальных встречах.

Ли Соль Чжу не отказывает себе в роскоши. В ее гардеробе множество вещей от люксовых мировых брендов. Женщину часто можно увидеть с сумочками от Dior и Chanel, а ее любимыми брендами, как утверждают наблюдатели, являются Valentino, Dior, Tiffany, и Movado. "Первая леди" Северной Кореи также часто демонстрирует дорогие украшения. Она даже позволяет себе появляться на публике без значка с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ина, что строго запрещено другим гражданам.

От Ли Соль Чжу у Ким Чен Ына, как утверждается в различных источниках, трое детей. Ни диктатор, ни его представители, понятное дело, эту информацию не подтверждали. Более того, она строго засекречена. Выводы о трех наследниках и даже годы их рождения наблюдатели сделали в связи с внезапными затяжными исчезновения и возвращениями Ли Соль Чжу в публичную сферу.

Так, в 2010 году женщина якобы родила озабоченному ядерными ракетами диктатору сына, а в 2012 вновь распространились слухи о беременности "первой леди". Третий ребенок, по данным разведки, появился на свет в феврале 2017 года.

Как мы уже заметили в начале, единственный ребенок, о котором хотя бы что-то известно, – Ким Чжу Э. Настоящее это имя или нет – сказать нельзя. В местной прессе девочку титулуют как "Благородного ребенка", "Почтенного отпрыска" и "Любимую дочь". Впрочем, есть информация, что сейчас в КНДР запрещено называть детей Чжу Э, а всех девочек с таким именем правительство в принудительном порядке заставляет менять имена. Сотрудники социальных служб контролируют обновление свидетельств о рождении.

Для Северной Кореи это привычная практика – в 2014 году власти запретили использовать имя Ким Чен Ын для новорожденных ради "защиты высшего авторитета вождя", а людям, которые уже носят это имя, "рекомендовали от него отказаться".

Точный возраст Ким Чжу Э – также недоступная для простых смертных информация. Если верить данным о том, что Ли Соль Чжу была беременна в 2012-м, то девочке 10-11 лет. При этом эксперты отмечают, что она намного выше и крупнее большинства своих сверстниц.

Ким Чжу Э уже называют потенциальным преемником своего отца. Если у диктатора все же есть сын 2010 года рождения, то довольно странно, что к правлению страной он готовит среднюю дочь. Тем не менее, девочка в последнее время регулярно сопровождает Ким Чен Ына на различных встречах. Она ужинала с северокорейскими военачальниками и учеными, которые занимаются разработкой ядерного оружия, а в январе 2023 года за ручку с папой пришла на склады ракет средней дальности "Хвасон-12", где ей провели экскурсию.

В феврале этого года в Северной Корее даже выпустили серию марок с Ким Чжу Э, посвященных ноябрьским ракетным испытаниям, когда дочь вождя впервые появилась на публике.

О том, что именно Ким Чжу Э займет место своего отца после его смерти, точатся споры. Одни эксперты считают, что это более чем вероятно и объясняет активное появление подростка в публичном пространстве, якобы Ким Чен Ын уже начинает строить культ личности вокруг наследницы и знакомить ее с будущими обязанностями. Кроме того, этими выходами патриархальное общество готовят к тому, что в скором будущем их может впервые возглавить женщина.

Другие же рассказывают, что политическая элита КНДР едва ли воспринимает Чжу Э в качестве будущего правителя. Она якобы стала инструментом пропаганды – образ девочки хотят использовать как символ того, что ядерное оружие готово защищать детей от внешних угроз.

Автор книги о северокорейских женщинах на руководящих должностях Чун Су Джин пишет: "Ким Чен Ын просто устраивает шоу, показывая народу, что он еще и любящий отец, а не просто жестокий диктатор, стреляющий ракетами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. Там он встретился с кровавым президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности – в нашем материале.

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