ОАЭ ввели визовый режим для Украины: в тот же день Путин звонил наследному принцу Абу-Даби

С 1 марта въезд украинцев на территорию Объединенных Арабских Эмиратов возможен только при наличии визы. Такое решение связано с приостановкой действия Меморандума о взаимопонимании, подписанном еще в 2017 году.

Эти изменения не коснутся тех туристов, которые уже находятся в стране. Соответствующую информацию на официальной Facebook-странице 1 марта опубликовало Посольство Украины в ОАЭ.

За несколько часов до принятия этого решения наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, к тому же занимающий должность заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, и президент России Владимир Путин имели телефонный разговор.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны договорились об усилении стратегического партнерства и дальнейшем сотрудничестве. К тому же представитель ОАЭ якобы констатировал право России на обеспечение национальной безопасности, таким образом поддержав захватнические действия РФ в Украине.

Решение Арабских Эмиратов по возвращению визового режима никак не касается тех украинцев, которые уже находятся на территории государства. Инструкции по дальнейшим действиям наших соотечественников, которые пока не могут вернуться домой из-за начала вооруженной агрессии России, будут опубликованы на официальной странице посольства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многие страны мира сейчас вводят целый ряд санкций в отношении РФ. Международные компании также присоединились к экономической блокаде агрессора, отказавшись от дальнейшего взаимодействия и договоренностей.