ОАЭ вернули безвизовый режим для Украины

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение не вводить визовый режим для украинцев. Этому способствовало возобновление Меморандума о взаимопонимании между КМУ и ОАЭ.

Согласно обновленной информации, все желающие уехать в Эмираты с 3 марта могут сделать это без получения виз. Об этом сообщили на официальной странице Посольства Украины в ОАЭ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Посольство Украины в ОАЭ сообщает, что, по информации Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, возобновлено действие Меморандума о взаимопонимании между КМУ и Правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Объединенных Арабских Эмиратах подчеркнули, что в связи с тяжелыми гуманитарными условиями, в которых оказались украинцы в результате нападения России, путешественникам будет предоставляться возможность находиться на территории ОАЭ сроком до одного года.

Это будет возможно при условии прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ (без уплаты штрафов за превышение срока пребывания на территории ОАЭ).

Детали украинцам пообещали сообщить "после их получении от эмиратской стороны".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 3 дня назад, а именно 1 марта, местное правительство заявило о приостановлении действия Меморандума о взаимопонимании, подписанном еще в 2017 году. Украинцев, изъявивших желание уехать в ОАЭ обязали обзавестись визой.