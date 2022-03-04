ОАЭ вернули безвизовый режим для Украины

Катерина Малай
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ОАЭ вернули безвизовый режим для Украины
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Правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение не вводить визовый режим для украинцев. Этому способствовало возобновление Меморандума о взаимопонимании между КМУ и ОАЭ.

Согласно обновленной информации, все желающие уехать в Эмираты с 3 марта могут сделать это без получения виз. Об этом сообщили на официальной странице Посольства Украины в ОАЭ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Посольство Украины в ОАЭ сообщает, что, по информации Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, возобновлено действие Меморандума о взаимопонимании между КМУ и Правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований", – говорится в сообщении.

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Также в Объединенных Арабских Эмиратах подчеркнули, что в связи с тяжелыми гуманитарными условиями, в которых оказались украинцы в результате нападения России, путешественникам будет предоставляться возможность находиться на территории ОАЭ сроком до одного года.

Это будет возможно при условии прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ (без уплаты штрафов за превышение срока пребывания на территории ОАЭ).

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение не вводить визовый режим для украинцев

Детали украинцам пообещали сообщить "после их получении от эмиратской стороны".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 3 дня назад, а именно 1 марта, местное правительство заявило о приостановлении действия Меморандума о взаимопонимании, подписанном еще в 2017 году. Украинцев, изъявивших желание уехать в ОАЭ обязали обзавестись визой.