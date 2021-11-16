Британское издание сравнило киевский ЖК с LEGO

Онлайн-журнал The Sun посвятил материал ЖК Комфорт-Таун, построенный в Киеве в 2019 году. Издание сравнивает микрорайон с LEGO-городом и игровым полем Монополии. Дома комплекса раскрашены в яркие желтые, красные, оранжевые и зеленые цвета, что делает его немного игрушечным.

Авторы проекта – Дмитрий Васильев, Александр Попов и Ольга Альфарова. Они хотели привлечь внимание к Комфорт-Тауну необычным и интересным дизайном, а также большим количеством зеленых зон и детских площадок.

Архитекторы указывают, что при работе с оформлением микрорайона у них был только цвет. Так что работали с тем, что есть. В результате получился популярный ЖК, привлекающий не только новых жителей, но и фотографов со всего мира. Сейчас здесь проживают более 20 000 человек.

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Также издание отмечает, что в мире существуют аналоги украинскому Комфорт-Тауну. Так, в Турции в рамках международного проекта раскрасили микрорайон Кашадасы, который очень активно развивается как молодежный курорт. А деревня Шефшауэн в Марокко выкрашена во все оттенки синего цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал, что киевские Золотые Ворота попали в рейтинг лучших районов мира.