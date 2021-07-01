Нидерланды открыли границы для туристов: правила въезда

София Ковнир
София Ковнир
Новости
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Нидерланды открыли границы для туристов: правила въезда

С четверга, 1 июля, правительство Нидерландов открыло границы для туристов из ЕС, а также стран, не входящих в Евросоюз. Однако путешественники должны сделать прививку от коронавируса и иметь при себе соответствующий сертификат. Теперь отдыхающие, въезжающие из стран с низким уровнем COVID-19, не будут предоставлять отрицательный результат теста и сидеть на самоизоляции, несмотря на то, каким они препаратом привились.

Тем не менее, туристов по-прежнему обязуют заполнять форму декларации о состоянии здоровья. Об этом пишет издание Schengen Visa Info.

Страны, из которых теперь можно ездить в Нидерланды:

  • Албания

  • Австралия

  • Гонконг и Макао

  • Израиль

  • Япония

  • Ливан

  • Новая Зеландия

  • Северная Македония

  • Руанда

  • Сан-Марино

  • Сербия

  • Сингапур

  • Южная Корея

  • Тайвань

  • Таиланд

  • США

  • Ватикан

К слову, тем туристам, которые все же хотят предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, следует учитывать, что Нидерланды не признают результаты самотестирования. В стране признаются только анализы экспресс-тестов на антигены, проведенные за 48 часов до прибытия, и результаты ПЦР-тестов за 72 часа до прилета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 июля туристы, которые планируют посетить Францию, должны будут платить за тесты на коронавирус. Это связано с тем, что французы также оплачивают анализы за рубежом.

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