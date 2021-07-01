Нидерланды открыли границы для туристов: правила въезда

С четверга, 1 июля, правительство Нидерландов открыло границы для туристов из ЕС, а также стран, не входящих в Евросоюз. Однако путешественники должны сделать прививку от коронавируса и иметь при себе соответствующий сертификат. Теперь отдыхающие, въезжающие из стран с низким уровнем COVID-19, не будут предоставлять отрицательный результат теста и сидеть на самоизоляции, несмотря на то, каким они препаратом привились.

Тем не менее, туристов по-прежнему обязуют заполнять форму декларации о состоянии здоровья. Об этом пишет издание Schengen Visa Info.

Страны, из которых теперь можно ездить в Нидерланды:

Албания

Австралия

Гонконг и Макао

Израиль

Япония

Ливан

Новая Зеландия

Северная Македония

Руанда

Сан-Марино

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Тайвань

Таиланд

США

Ватикан

К слову, тем туристам, которые все же хотят предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, следует учитывать, что Нидерланды не признают результаты самотестирования. В стране признаются только анализы экспресс-тестов на антигены, проведенные за 48 часов до прибытия, и результаты ПЦР-тестов за 72 часа до прилета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 июля туристы, которые планируют посетить Францию, должны будут платить за тесты на коронавирус. Это связано с тем, что французы также оплачивают анализы за рубежом.