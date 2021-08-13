На Азовском море туристы нашли необычный способ спасения от назойливых медуз. Видео

На Арабатской Стрелке туристы придумали оригинальный способ, как покупаться в морской воде, чтобы не ужалили медузы. Для этого они выкопали бассейн на побережье и залезли в него.

Соответствующее видео опубликовано YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах видно, что в Азовском море на сегодняшний день очень много медуз крупных размеров.

Отдыхающие не расстроились испорченным отдыхом и решили найти выход из ситуации, чтобы не купаться в море с опасной живностью. Они выкопали небольшой бассейн на побережье и залезли в него. Стоит отметить, что туда поместилась вся большая семья.

Видео дня

По словам туристов, в море зайти невозможно из-за большого количества медуз и поэтому приходится придумывать необычные способы купания.

"Делаем свой бассейн и защиту от назойливых медуз, которые портят весь отдых! Температура воды отличная, море теплое! Вечером невозможно гулять, так как тебя съедят комары или мошки! Вот такой отдых на море!" – отметили отдыхающие.

Напомним: на украинском курорте Арабатская Стрелка море атаковали опасные медузы, которые удивляют туристов своими огромными размерами. По словам отдыхающих, вес одной такой живности составляет 2-3 килограмма.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярную Кирилловку продолжают атаковать медузы. При этом туристов это не сильно смущает, так как пляжи забиты отдыхающими.