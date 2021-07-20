Море людей и медуз: туристов огорчил отдых в Лазурном. Видео

Туристы, которые выбрали для отпуска популярный украинский курорт Лазурное, пожаловались на огромное количество медуз. По словам очевидцев, морские обитатели не дают возможности спокойно поплавать в море.

Кроме того, в Лазурном летом 2021 толпы туристов, что стало еще одной преградой для комфортного отдыха. Чтобы найти свободное место в середине дня на пляже, может понадобиться какое-то количество времени. Подробнее об этом рассказывается на Youtube-канале TATA&MIRONSTYLE (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Очень много медуз, негде пройти и стать… Выходишь после купания в море на берег и появляются неприятные ощущения – жжение на ногах и руках", – сказала туристка.

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"Море очень теплое, можно сразу заходить и купаться. Но вопрос в том, как купаться, когда эта вода просто кишит медузами? Их здесь очень много. Только зашел в воду и уже одна медуза ногу ужалила. Так что мы идем купаться в бассейн", – высказался турист Максим Ковалев.

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Напомним, на популярном украинском курорте Лазурное в Скадовском районе Херсонской области – нашествие божьих коровок. Туристы пожаловались, что не могут лежать на пляже и купаться в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отдыхающие в Бердянске рассказали, как спастись от медуз. От них нужно избавляться с помощью защитных сеток или же вовсе не трогать их. Некоторые говорят, что это для живности среда обитания и их не стоит убирать.