Марокко спустя 3,5 месяца открыло границы для туристов: какие документы теперь нужны

Известная туристическая страна в Северной Африке – Марокко 7 февраля открыла границы для вакцинированных туристов впервые за 3,5 месяца. В ноябре прошлого года правительство отменило воздушные рейсы из-за быстрого распространения "Омикрона".

Отмечается, что для въезда необходимо предъявить список документов, среди которых и сертификат о полной вакцинации. Информацию опубликовали на интерактивной карте МИД Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Въезд разрешен с 7 февраля 2022 пассажирам всех категорий (гражданам Украины и иностранцам), прибывающим из Украины, в том числе транзитом через территорию третьих стран", – говорится в сообщении.

Для того чтобы попасть на территорию Королевства Марокко, нужно:

показать сертификат о полной вакцинации с QR-кодом, совместимым со стандартом ЕС;

предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до момента регистрации на авиарейс;

заполнить и отдать "санитарный формуляр", доступный для скачивания по ссылке https://www.onda.ma/form.php.

Эти требования распространяются только для совершеннолетних путешественников. От детей 6-18 лет требуется только наличие отрицательного ПЦР-теста.

"По прибытии в Марокко у всех без исключения пассажиров старше 6 лет будет отбираться экспресс-анализ на антитела в специальных центрах, оборудованных непосредственно в помещениях аэропортов. Там же избирательно могут отбираться также дополнительные ПЦР-тесты", – говорится на сайте МИД.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Австралия впервые через два года откроет границы для полностью вакцинированных туристов.