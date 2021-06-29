Кипр упростил правила въезда для вакцинированных украинцев: повезло не всем

С 1 июля у привитых от COVID-19 туристов, которые собираются на Кипр, не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус. У отдыхающих должен быть с собой действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине. При этом страна не признает вакцину СoronaVac.

Об этом говорится в сообщении посольства Кипра в Украине на странице в Facebook. Отмечается, что туристов пустят на остров, если они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам –Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V или Sinopharm (BBIBP COVID-19).

К слову, вакцина "Спутник V" не была одобрена ВОЗ, а СoronaVac одобрили.

Напомним, что с 1 апреля Кипр открыл свои границы для украинских туристов. Но для отдыхающих действовали несколько правил.

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Ранее на Кипре отдыхающим удалось увидеть невероятное природное явление – "парящие" над морем круизные корабли. Их заметили недалеко от города Лимассол. Фотограф Михалис Майкл (Michalis Michael) является автором уникальных кадров, на которых запечатлены "летящие" корабли. По словам мужчины, он стал свидетелем этого совершенно случайно, когда приехал позагорать и искупаться в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Египта разрешили туристам въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирус при наличии сертификата о полной вакцинации. Последняя прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до дня путешествия.