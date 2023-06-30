Какую еду во время полета можно заказать, а от чего лучше отказаться ?

Так сложилось, что обеды, завтраки и ужины на борту самолета не радуют пассажиров разнообразием и изысканным вкусом. И чтобы вы не выбрали из красиво оформленного меню, принесенное стюардессой блюдо наверняка будет отличаться от картинки в буклете не в лучшую сторону.

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Корреспонденты Daily Star пообщались на эту тему с бортпроводницей из эконом-класса, и получили исчерпывающую информацию о кулинарных "секретах" авиакомпаний. В частности, девушка рассказала, что если вам предлагают одно из двух блюд, вы должен выбрать именно его, потому что "второе на вкус отвратительно".

Как оказалось, в данном случае речь шла о выборе между классической "самолетной" едой — курицей и рыбой. И по словам сотрудницы авиакомпании, правильный ответ в этом случае только один – курица, поскольку "рыба в самолетах ужасна на вкус".

Кроме того, стюардесса посоветовала не заказывать во время полета кофе и чай, так как напитки готовят на некачественной воде из переносных, не отличающихся чистотой, резервуаров,

Кстати, основатель Air Advisor, Антон Радченко, утверждает, что "пить воду из крана в самолете, это худшее, что вы можете сделать". По словам эксперта по путешествиям, в этом случае риск подхватить опасную болезнь чрезвычайно высок.

В беседе с корреспондентами Daily Star он отметил: "Водопроводные системы на самолетах редко чистят. Поэтому, когда вы просите стакан воды или того, что сделано на ней, вы просто пьете воду из грязных труб". Исходя из этого, он советует использовать исключительно бутилированную воду, имеющаяся в любых пунктах выдачи на маршруте, и которую можно долго хранить, не рискуя попасть после чашки в реанимацию.

Ранее OBOZREVATEL писал, как собирать чемодан в путешествие, чтобы ничего не забыть. Также в самолет нельзя брать тару для жидкости с объемом более 100 мл.