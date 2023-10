Какие международные авиакомпании отменили рейсы в Израиль после атаки ХАМАС и что нужно знать туристам

Поскольку Израиль является популярным местом отдыха и центром деловых поездок, многие путешественники интересуются, безопасно ли путешествовать в эту страну. Международный аэропорт Тель-Авива все еще работает, но многие авиакомпании отменили или перенаправили рейсы.

Об этом сообщает EuroNews. Война Израиля с фундаменталистской группировкой ХАМАС продолжает обостряться после того, как недавно боевики совершили внезапное нападение на страну из Газы.

Безопасно ли ехать в Израиль?

Управление иностранных дел, Содружества и развития Великобритании (FCDO) обновило свои рекомендации по путешествиям в регион, посоветовав отказаться от любых поездок в Израиль и на оккупированные палестинские территории (ОПТ).

Это означает, что курортные компании с клиентами должны вернуть их как можно быстрее и прекратить все предстоящие поездки, пока не исчезнет угроза.

В частности, FCDO теперь рекомендует избегать любых путешествий в: Газу, на фермы Шебаа и Гаджар, в пределах 500 м от границы с Ливаном и на территории вблизи границы с Газой.

FCDO также предупреждает, что инциденты произошли в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Хадере, Иерусалиме и Старом городе, Наблухе, Дженни, Хевроне, Иорданской долине, на израильских контрольно-пропускных пунктах, у аванпостов поселений и вокруг лагерей палестинских беженцев. Вы должны проявлять особую осторожность при посещении этих мест и путешествовать только в случае необходимости.

Министерство иностранных дел Ирландии (DFA) также советует путешественникам избегать всех несущественных поездок в Израиль, поскольку "атаки представляют значительный риск для безопасности".

Государственный департамент США ужесточил свои рекомендации о путешествиях в Израиль. "Террористы и насильственные экстремисты могут атаковать без предупреждения, нацеливаясь на туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и объекты местного самоуправления", – говорится в сообщении Госдепа.

Есть ли рейсы в Израиль?

Международный аэропорт Тель-Авива, главный туристический узел страны, все еще работает, но многие авиакомпании отменили или перенаправили свои рейсы. Американские перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты, а европейские операторы, в том числе Lufthansa, AirFrance и финская Finnair, также заявили о приостановке рейсов.

Авиакомпания British Airways в среду подтвердила, что отменяет все запланированные рейсы в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив, после того как перенаправила рейс обратно в Лондон по соображениям безопасности.

EasyJet отменили рейсы в Тель-Авив в воскресенье и понедельник и заявили, что корректируют время обслуживания в течение следующих нескольких дней. "Любые клиенты, пострадавшие от отмены, имеют право на возврат средств, ваучер или бесплатный трансфер на новый рейс", – сказал представитель авиакомпании.

Рейсы Wizz Air, следовавшие в Израиль, когда началось наступление, были перенаправлены в Ларнаку, главный аэропорт на острове Кипр. Рейсы в Тель-Авив и из него отменены до последующего сообщения.

Португальская авиакомпания TAP приостановила рейсы и предлагает возмещение или перенос без дополнительных затрат. Дубайская авиакомпания Emirates объявила о прекращении всех полетов в Бен-Гурион до 20 октября.

Израильская авиакомпания El Al заявляет, что работает согласно инструкциям сил безопасности и что рейсы совершаются "по расписанию".

Что делать, если вы заказали отпуск в Израиль?

Очень важно ознакомиться с советами вашего правительства о путешествии в Израиль перед поездкой. К примеру, если официальные рекомендации предостерегают от посещения, вы не будете защищены стандартными полисами страхования путешествий.

Если вы забронировали пакетный отдых в Израиль, вы можете отменить его и получить полное возмещение по предупреждению о запрете поездки.

Как ситуация влияет на круизы?

Многим крупным круизным компаниям пришлось в последний момент вносить изменения перед запланированными остановками в Израиле, пишет CNN.

Норвежское судно Jade отменило свои остановки 11 и 12 октября в Ашдоде и Хайфе соответственно, вместо этого направится в Турцию, прежде чем завершить свое путешествие в Афинах.

Компания Royal Caribbean также объявила об отмене двух рейсов из-за отправки из Хайфы на своем корабле Rhapsody of the Seas. "Мы внимательно следили за геополитической ситуацией в Израиле. Ради вашей безопасности и благополучия в сотрудничестве с нашим Департаментом глобальной безопасности мы решили отменить наши рейсы Rhapsody of the Seas 9 октября 2023 года и 13 октября 2023 года", – написано в заявлении компании. Добавляется, что находящиеся на указанных рейсах клиенты будут иметь право на полное возмещение.

Тем временем Celestyal Cruises приостанавливает все порты захода в Израиле до конца ноября. "По совету наших внутренних команд и соответствующих органов власти мы решили временно изъять Израиль из нашего маршрута "Три континента" до конца ноября этого года", – заявил генеральный директор Celestyal Крис Теофиллидес в заявлении CruiseCritic.com. "Мы желаем безопасности всем пострадавшим и скорейшего возвращения мира в страну", – написал он.

