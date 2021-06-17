Какая погода на популярных курортах Турции и Египта: опубликован прогноз синоптиков на 18 июня

В пятницу, 18 июня, на популярных туристических курортах будет солнечно и тепло. Минимальная температура тепла достигнет +18, тогда как максимальная поднимется до +34 градусов.

Подробнее о погоде на пляжных курортах Турции и Египта – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Египет

В Шарм-эль-Шейхе температура будет от +25 градусов утром и до +33 в середине дня.

В Хургаде температура будет от +23 до +30 градусов.

А вот в городе Марса-эль-Алам температура будет немного меньше – от до +27 до +29 градусов.

Видео дня

Турция

В Стамбуле в пятницу, 18 июня, синоптики прогнозируют небольшие осадки, также возможна гроза. Температура воздуха – от +18 до +24.

В Анталии будет солнечно и тепло. Температура ожидается от +19 до +28 градусов.

В Кемере также не будет осадков. Температура воздуха утром будет +21, а в середине дня поднимется до +31.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что частые дожди и жара в Одессе обогатили водоемы питательными веществами, и они начали активно размножаться – активизировались солено-водные цианобактерии. Именно поэтому Черное море начало "зеленеть".