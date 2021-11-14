Как хорошо выспаться в самолете: простой лайфхак покорил сеть. Видео
В социальной сети TikTok стало вирусным видео лайфхака для хорошего сна в самолете. Ролик собрал сотни тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.
Секретом поделилась пользовательница @hellokristen. Ее совет касается проблемы, с которой может столкнуться практически любой пассажир самолета, – качества сна во время полета. В частности, девушка советует использовать шейный бандаж вместо подушки для шеи.
"Я купила около пяти разных подушек для шеи для путешествий, и все они – отстой. Я хочу, чтобы что-то держало мою шею на месте, вроде шейного бандажа", – сказала @hellokristen в своем ролике.
По ее словам, в отличие от подушки, бандаж поддерживает шею со всех сторон.
"Если я путешествую более восьми часов, мне все равно, как я выгляжу. Все дело в комфорте", – призналась блогер.
Многие пользователи оставили восторженные комментарии под видео лайфхака, назвав идею гениальной.
Примечательно, что ранее популярный TikTok-блогер @sidneyraz в своем видео заявил, что многие используют подушку для путешествий неправильно, считая, что она должна располагаться позади шеи. По его словам, надевать ее надо противоположным способом.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о бесплатном способе пронести лишние вещи в самолет. Видеоролик с лайфхаком набрал более 16 миллионов просмотров.