Как хорошо выспаться в самолете: простой лайфхак покорил сеть. Видео

В социальной сети TikTok стало вирусным видео лайфхака для хорошего сна в самолете. Ролик собрал сотни тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.

Секретом поделилась пользовательница @hellokristen. Ее совет касается проблемы, с которой может столкнуться практически любой пассажир самолета, – качества сна во время полета. В частности, девушка советует использовать шейный бандаж вместо подушки для шеи.

"Я купила около пяти разных подушек для шеи для путешествий, и все они – отстой. Я хочу, чтобы что-то держало мою шею на месте, вроде шейного бандажа", – сказала @hellokristen в своем ролике.

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По ее словам, в отличие от подушки, бандаж поддерживает шею со всех сторон.

"Если я путешествую более восьми часов, мне все равно, как я выгляжу. Все дело в комфорте", – призналась блогер.

Многие пользователи оставили восторженные комментарии под видео лайфхака, назвав идею гениальной.

Примечательно, что ранее популярный TikTok-блогер @sidneyraz в своем видео заявил, что многие используют подушку для путешествий неправильно, считая, что она должна располагаться позади шеи. По его словам, надевать ее надо противоположным способом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о бесплатном способе пронести лишние вещи в самолет. Видеоролик с лайфхаком набрал более 16 миллионов просмотров.