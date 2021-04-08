Израиль ввел новые правила въезда для туристов: что изменилось

С 7 апреля для украинских туристов начали действовать новые правила въезда в популярную страну Израиль. Теперь отдыхающим заранее нужно будет подать заявку на посещение курорта в дипломатическое или консульское учреждение.

Отмечается, что въезд в Израиль разрешен только в том случае, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Израиле.

По прибытию в страну также необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест. Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении. В исключительных случаях можно подать заявку на получение разрешения на въезд без проведения анализа по ссылке.

Кроме того, также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить соответствующую декларацию не более чем за 24 часа до рейса. В ней турист предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Важно добавить, если после отправки декларации необходимо обновить данные, то это можно сделать через Центр здравоохранения по номеру 5400.

В пресс-службе подчеркнули, что все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию в определенном помещении (мотеле). Продолжительность изоляции составляет 14 или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста в определенные даты, результаты которых являются отрицательными).

Туристы, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или документ о выздоровлении, не подлежат самоизоляции.

В посольстве добавили, что медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с 1 апреля популярный курорт Кипр открыл свои границы для украинских туристов. Теперь отдыхающие острова должны будут носить с собой специальное разрешение, а прогулки будут регламентированы временем.