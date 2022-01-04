Израиль смягчит правила въезда, несмотря на Омикрон: какие документы нужны украинцам

Дарья Дурова
Новости
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Правила въезда в Израиль

Израиль с 9 января должен разрешить въезд иностранным гражданам из "оранжевых" стран, в том числе и Украины. Обязательное условие – путешественники должны быть полностью вакцинированы от COVID-19 или перенести инфекцию ранее.

Как пишет Reuters, такое решение частично отменило запреты, введенные правительством еще в ноябре-2021. При этом оно было принято на фоне ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом из-за Омикрона.

Путешественники, которые захотят пересечь границу Израиля, въезжая из "оранжевых" стран, должны иметь документальное подтверждение прививки или перенесенной болезни.

В Израиле одобрены такие вакцины от коронавируса, как Moderna и Pfizer/BioNTech.

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На сайте Минздрава Израиля указано, что Украина пока "оранжевая", но сложная ситуация с COVID-19 грозит стране "красной" зоной.

"Уровень заражения в этой стране очень высок, и в ближайшее время она может быть перемещена в "красный" список", – охарактеризовали израильские эксперты ситуацию в Украине.

Данные о том, к какой зоне Израиль отнес Украину.

Добавим: в "красном" перечне израильского Министерства здравоохранения находятся США, Великобритания, ОАЭ, Швейцария, Турция, Мексика, Эфиопия, Танзания.

Гражданам из этих стран для въезда требуется предварительное специальное разрешение израильского комитета.

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Как писал OBOZREVATEL, не так давно правительство Израиля одобрило введение гражданам четвертой дозы в рамках вакцинации от COVID-19. Первоначально прививки препаратом компании Pfizer/Biontech будут вводиться людям с ослабленной иммунной системой.

Согласно исследованиям, вероятность заражения Омикроном лиц, получивших бустерную прививку, на 56% ниже по сравнению с иммунизированными, которые не прошли ревакцинацию.

В Министерстве здравоохранения Израиля заявляли, что в стране ожидают рекордные показатели заболеваемости COVID-19 на фоне распространения нового штамма Омикрон.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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