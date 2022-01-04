Израиль смягчит правила въезда, несмотря на Омикрон: какие документы нужны украинцам

Израиль с 9 января должен разрешить въезд иностранным гражданам из "оранжевых" стран, в том числе и Украины. Обязательное условие – путешественники должны быть полностью вакцинированы от COVID-19 или перенести инфекцию ранее.

Как пишет Reuters, такое решение частично отменило запреты, введенные правительством еще в ноябре-2021. При этом оно было принято на фоне ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом из-за Омикрона.

Путешественники, которые захотят пересечь границу Израиля, въезжая из "оранжевых" стран, должны иметь документальное подтверждение прививки или перенесенной болезни.

В Израиле одобрены такие вакцины от коронавируса, как Moderna и Pfizer/BioNTech.

Видео дня

На сайте Минздрава Израиля указано, что Украина пока "оранжевая", но сложная ситуация с COVID-19 грозит стране "красной" зоной.

"Уровень заражения в этой стране очень высок, и в ближайшее время она может быть перемещена в "красный" список", – охарактеризовали израильские эксперты ситуацию в Украине.

Добавим: в "красном" перечне израильского Министерства здравоохранения находятся США, Великобритания, ОАЭ, Швейцария, Турция, Мексика, Эфиопия, Танзания.

Гражданам из этих стран для въезда требуется предварительное специальное разрешение израильского комитета.

Как писал OBOZREVATEL, не так давно правительство Израиля одобрило введение гражданам четвертой дозы в рамках вакцинации от COVID-19. Первоначально прививки препаратом компании Pfizer/Biontech будут вводиться людям с ослабленной иммунной системой.

Согласно исследованиям, вероятность заражения Омикроном лиц, получивших бустерную прививку, на 56% ниже по сравнению с иммунизированными, которые не прошли ревакцинацию.

В Министерстве здравоохранения Израиля заявляли, что в стране ожидают рекордные показатели заболеваемости COVID-19 на фоне распространения нового штамма Омикрон.