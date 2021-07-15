Итальянские деревни заплатят $33 000 тому, кто приедет и откроет у них бизнес

Небольшие деревни в регионе Калабрия на юго-западе Италии готовы заплатить 33 тысячи долларов тем, кто готов сюда переехать и начать собственный бизнес. Новый проект нацелен на привлечение большего количества населения.

Предприниматель может выбрать любую деревню на живописных склонах холмов или на морском берегу. Однако есть ряд определенных требований: возраст не старше 40 лет, получение вида на жительство, а также люди также должны быть готовы переехать в течение 90 дней с момента подачи заявления. Об этом пишет CNN (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Правительство таким образом хочет привлечь в заброшенные итальянские коммуны активных молодых людей, готовых воплощать смелые идеи в жизнь.

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Обещанная сумма будет выплачиваться частями по 800−1000 евро в месяц. Также возможен вариант переведения всей суммы сразу, если этого потребует новый бизнес.

На данный момент местные власти работают над устранением некоторых нюансов, а также создают специальный электронный сервис для подачи заявок.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что коммуна в Италии Сан-Джованни-ин-Гальдо, которая располагается в регионе Молизе, предлагает путешественникам бесплатно переночевать в пустых домах с июля по октябрь. Таким образом правительство хочет привлечь больше туристов, сделав им выгодное предложение.