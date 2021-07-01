Франция вводит платные тесты на COVID-19 для туристов: сколько они стоят

С 7 июля туристы, которые планируют посетить Францию, должны будут платить за тесты на коронавирус. Это связано с тем, что французы также оплачивают анализы за рубежом.

Стоимость тестирования ПЦР – 49 евро, а на антитела – 29 евро. Об этом рассказал официальный представитель правительства Габриэль Аттал, передает France24.

Отмечается, что иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до приезда, а также после прибытия во Францию.

В "красный список" входят такие страны как Афганистан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южная Африка, Шри-Ланка, Суринам, Уругвай, Намибия, Россия и Сейшельские острова. Вакцинированные туристы из этих государств должны самоизолироваться на семь дней, а непривитые – на 10 дней.

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Добавляется, что туристам из других стран не нужно сдавать тест на COVID-19 во Франции.

К слову, Франция разделила страны мира на три зоны – "красную", "оранжевую" и "зеленую" – в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложилась в этих государствах. Украина попала в "оранжевую зону".

Таким образом украинцам разрешается въезд во Францию, независимо от цели поездки. Турист должен пройти полную вакцинацию одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС ЕМА. К ним относятся препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Важно добавить, что от вакцинированных туристов с "оранжевой" страны при посадке на самолет требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинских туристов пускают в Египет с негативным результатом ПЦР-теста, сделанным не более чем за 72 часа до поездки или с сертификатом вакцинации с qr-кодом. Сертификат без такого кода принимать не будут.